Colleferro, controlli nella movida: un arresto, due denunce e quattro segnalazioni per droga

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati a contrastare le criticità legate alla movida cittadina e ai fenomeni connessi all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha visto la collaborazione anche dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, si è conclusa con un bilancio significativo: un arresto, due denunce, quattro segnalazioni per uso personale di droga e diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Valmontone, arrestato 53enne per maltrattamenti in famiglia

L'episodio più rilevante è stato l'arresto di un 53enne operaio, già noto alle forze dell'ordine, colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli. L'uomo, accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex convivente commessi nel dicembre 2023, è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Valmontone. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Lavoratore irregolare in un’attività commerciale

I controlli si sono estesi anche al settore delle attività produttive. A Colleferro, in via XXV Aprile, i militari hanno ispezionato un esercizio commerciale gestito da un 29enne di origine egiziana. Durante le verifiche è emersa la presenza di un lavoratore straniero privo di regolare contratto. L'irregolarità è costata al titolare una sanzione superiore ai 6.000 euro e la sospensione immediata dell'attività.

Guida in stato di ebbrezza: denunciato un 52enne

A distanza di poche ore, i Carabinieri della Stazione di Artena hanno denunciato un 52enne della provincia di Roma fermato alla guida con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. L’uomo ha subito il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo.

Segnalazioni per droga: quattro giovani coinvolti

L'attenzione dei militari si è concentrata anche sul consumo di stupefacenti. A Gavignano, i Carabinieri hanno fermato un 25enne di Colleferro già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di circa 1,5 grammi, subito sequestrata. Per lui è scattata la segnalazione in Prefettura, con ritiro della patente e affidamento del veicolo a una persona idonea.

Nel cuore della movida colleferrina, i Carabinieri delle stazioni di Gorga, Gavignano e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece fermato tre giovani di 18, 19 e 22 anni. I ragazzi avevano con sé piccole quantità di hashish, destinate a uso personale. La droga è stata sequestrata e i tre sono stati segnalati all’autorità amministrativa.

Sanzioni al Codice della Strada per oltre 6.000 euro

Parallelamente ai controlli su droga e alcol, l’operazione ha portato all’elevazione di numerose sanzioni amministrative a carico di automobilisti. Le violazioni più gravi hanno riguardato la guida senza patente mai conseguita, senza copertura assicurativa e con patente già ritirata. L’importo complessivo delle multe supera i 6.000 euro.

Un piano di prevenzione a tutela dei cittadini