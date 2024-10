Colleferro, controlli serrati dei Carabinieri: 97 identificati

I Carabinieri hanno anche elevato cinque sanzioni amministrative, principalmente per uso del telefono alla guida, ammontanti a 700 euro

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli nel territorio, effettuando operazioni di prevenzione a Artena e Colleferro. Queste attività rientrano in un più ampio dispositivo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, mirato a contrastare reati legati alla malamovida e a garantire una circolazione stradale più sicura.

Durante i controlli, sono state identificate 97 persone e controllati 86 veicoli. Cinque conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, tra cui una 22enne romana con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite. Inoltre, un 22enne è stato denunciato per possesso di un coltello a serramanico.

I Carabinieri hanno anche elevato cinque sanzioni amministrative, principalmente per uso del telefono alla guida, ammontanti a 700 euro, con la decurtazione di 20 punti dalla patente. Infine, due uomini di 50 anni sono stati denunciati per allaccio abusivo alla rete elettrica.