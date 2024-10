Colleferro, dal comune il bando per collaboratori tecnici: come candidarsi

Il Comune di Colleferro ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di “5 collaboratori ai servizi tecnici – autisti di scuolabus”

Il Comune di Colleferro ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di “5 collaboratori ai servizi tecnici – autisti di scuolabus”, che saranno inquadrati come “operatori esperti”. Si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato nella Pubblica amministrazione. Ecco i dettagli sui requisiti necessari per presentare la domanda e le relative scadenze:

I compiti degli assunti

Tra le principali attività che i nuovi collaboratori svolgeranno si segnalano: la “guida degli scuolabus” e l’utilizzo di macchine operatrici, mansioni da “operaio specializzato” in ambito tecnico-manutentivo, e “manutenzione degli impianti elettrici” negli immobili di proprietà dell’Ente. I compiti includeranno anche il “monitoraggio e controllo degli impianti”, garantendo l’adeguamento alle normative vigenti, l’”installazione di impianti elettrici temporanei” per manifestazioni organizzate dall’Ente, e l’assistenza durante i lavori svolti da operatori privati presso edifici pubblici. Altre responsabilità comprenderanno la “manutenzione del verde pubblico”, la pulizia delle strade con mezzi specifici e la cura degli edifici.

I requisiti di accesso

I requisiti di accesso includono, oltre a quelli generali previsti per tutti i concorsi pubblici, il possesso di:

“attestato di qualifica professionale in materia tecnica”, rilasciato da istituti o centri di formazione professionale, o un titolo di studio superiore;

“patente di guida” di categoria B e D, e la “Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)” per il trasporto di persone, valide e non soggette a revoca o sospensione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate “entro le ore 23.59 del 31 ottobre”, collegandosi alla piattaforma “inPA – Portale del Reclutamento”.