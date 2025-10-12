Colleferro, Valmontone e Artena, tre comuni della provincia di Roma confinanti, una mattinata diversa dal solito. Pattuglie dei Carabinieri in strada, posti di blocco, verifiche nei cantieri e controlli nei luoghi sensibili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Controlli a tappeto a Colleferro e Valmontone: cinque persone denunciate, un minorenne segnalato per droga

È stato questo lo scenario dell’operazione straordinaria predisposta dal Comando Provinciale di Roma e portata avanti dai militari della Compagnia di Colleferro insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro.

L'iniziativa, che ha visto impegnati decine di uomini, ha avuto un obiettivo preciso: contrastare la criminalità diffusa, verificare il rispetto delle regole sul lavoro e aumentare la sicurezza sulle strade.

Il cantiere sospeso: lavoro nero e mancanza di sicurezza

Il provvedimento più pesante è arrivato in un cantiere edile della zona. Qui i Carabinieri hanno scoperto manodopera irregolare, composta da immigrati clandestini, impiegati senza alcun contratto. Il titolare, un imprenditore italiano di 36 anni, è stato denunciato non solo per sfruttamento di lavoro nero, ma anche per gravi violazioni alle norme di sicurezza.

Il cantiere è stato immediatamente sospeso e il responsabile sanzionato con una multa di 18mila euro. «Era ora che qualcuno controllasse», ha commentato un residente della zona, che da tempo segnalava movimenti sospetti nel cantiere.

Tre cittadini irregolari e un automobilista ubriaco

Durante i controlli, tre cittadini albanesi sono risultati privi di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio. Sono stati denunciati e accompagnati in Questura a Roma, dove è scattata la procedura di espulsione.

Non è mancata l’attenzione alle strade: un 60enne di Colleferro è stato fermato al volante con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Per lui è scattata la denuncia alla Procura di Velletri, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Un minore segnalato per droga a Valmontone

A Valmontone i Carabinieri hanno fermato un 17enne trovato con modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura. Un episodio che ha fatto riflettere: «Ci preoccupa vedere i nostri giovani coinvolti così presto nel consumo di droga», ha detto una mamma fuori da scuola.

I numeri dell’operazione

Alla fine della giornata il bilancio è chiaro: 85 persone identificate, 55 veicoli controllati, 500 euro di multe per violazioni al codice della strada. Un’azione capillare che ha toccato diversi fronti: lavoro nero, immigrazione irregolare, guida in stato di ebbrezza e consumo di droga.

La reazione della comunità

Tra i cittadini di Colleferro e Artena prevale un sentimento di sollievo. «La presenza dei Carabinieri si è vista e ci ha fatto sentire più sicuri», racconta un commerciante del centro. In molti chiedono che simili operazioni vengano ripetute con maggiore frequenza, perché la percezione di insicurezza è ancora alta.

Anche le istituzioni locali hanno espresso sostegno all’iniziativa, sottolineando come la legalità e la sicurezza siano alla base della qualità della vita in città.

