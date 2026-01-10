Colleferro e Valmontone, operazione dei Carabinieri su alcol e droga: sequestri di hashish, patenti ritirate e denunce alla Procura di Velletri

Colleferro alza il livello dell’attenzione su alcol e droga nelle serate del weekend. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto del NORM e delle Stazioni dipendenti, hanno intensificato i servizi di controllo straordinario del territorio per prevenire e reprimere i reati collegati alla “movida”: consumo e detenzione di stupefacenti, guida in stato di ebbrezza, condotte che mettono a rischio sicurezza stradale e ordine pubblico.

Il bilancio, comunicato dai militari, parla di quattro persone denunciate e di un giovane segnalato alla Prefettura, oltre a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Colleferro, controlli dei Carabinieri: il bilancio delle denunce e dei sequestri

L’attività ha portato alla denuncia di quattro persone per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, guida sotto l’influenza dell’alcol e falsa attestazione sulla propria identità a pubblico ufficiale. Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Gavignano, l’altro ieri sera, hanno denunciato un 51enne di Colleferro: fermato durante un controllo, è stato trovato con una modica quantità di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha fatto emergere altro stupefacente dello stesso tipo, per un peso complessivo di 60 grammi, insieme a materiale utile al confezionamento.

Poche ore dopo è scattata un'altra denuncia: protagonista un 21enne di Colleferro notato dai militari perché, alla loro vista, avrebbe tentato di eludere il controllo. La perquisizione personale e quella in casa hanno consentito di rinvenire circa 11 grammi di hashish suddivisi in dosi e materiale per il confezionamento.

In entrambi i casi la sostanza è stata sequestrata e destinata alle analisi tossicologiche. Per i due indagati è partita la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri.

Colleferro, controlli dei Carabinieri: false generalità e patente scaduta a Valmontone

Il quadro delle irregolarità non si limita alla droga. Ieri pomeriggio i Carabinieri del NORM di Colleferro hanno denunciato un 51enne di Valmontone: secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe fornito per due volte generalità false. Prima avrebbe riferito di aver lasciato il portafogli con i documenti a casa, poi avrebbe indicato dati anagrafici non riconducibili a un soggetto titolare di patente di guida.

Solo in un momento successivo, scoperto dai militari, avrebbe consegnato la propria patente, risultata scaduta a marzo 2025. Il documento è stato ritirato; l’uomo è stato deferito alla Procura di Velletri per false attestazioni a pubblico ufficiale e sanzionato anche in via amministrativa: circa 300 euro per la guida con patente non valida.

Colleferro, controlli dei Carabinieri nei luoghi della movida: segnalazione alla Prefettura di Roma

Ieri sera, sempre secondo quanto comunicato dai Carabinieri, i controlli sono proseguiti anche “a piedi” nelle zone più frequentate dai giovani nel fine settimana. I militari della Stazione di Colleferro hanno fermato un 28enne del posto trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma, passaggio previsto nei casi di detenzione per uso personale, con le conseguenze amministrative che potranno essere valutate dall’autorità competente.

Colleferro, controlli dei Carabinieri: guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente

Nella notte, a Valmontone, i Carabinieri del NORM di Colleferro hanno fermato una 49enne di Artena alla guida: l’accertamento ha rilevato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Per la donna è scattata la denuncia; i militari hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo, provvedimenti che mirano a ridurre il rischio di incidenti e a interrompere subito condotte pericolose.

Colleferro, controlli dei Carabinieri e conseguenze: sicurezza stradale e risposta del territorio

L’operazione rientra in una strategia di prevenzione che punta a rendere più sicure le serate nei centri della zona, dove l’afflusso del weekend aumenta il numero di controlli necessari su strade e piazze. Oltre alle denunce e alla segnalazione in Prefettura, i Carabinieri hanno elevato sanzioni per violazioni al Codice della strada per un importo complessivo superiore a 500 euro.

Un segnale netto: alcol, droga e comportamenti elusivi durante i controlli non vengono tollerati, e l’azione sul territorio prosegue con verifiche mirate, sequestri, accertamenti e l’invio degli atti alle autorità competenti.