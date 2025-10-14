Colleferro, evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata: 25enne arrestato dai Carabinieri

Una passeggiata fuori programma è costata cara a un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari a Ferentino (provincia di Frosinone), ha deciso di violare la misura cautelare per raggiungere la fidanzata a Colleferro, in provincia di Roma, una distanza tra i due comuni di circa 25 chilometri. Una scelta imprudente che non è sfuggita all’occhio attento dei Carabinieri, impegnati in un’attività mirata di monitoraggio dei soggetti sottoposti a restrizioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’episodio si è concluso con un nuovo arresto: il ragazzo è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che lo hanno sorpreso mentre si trovava lontano dall’abitazione in cui avrebbe dovuto scontare la misura cautelare.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'evasione non è stata un gesto isolato. Nei giorni precedenti, infatti, i Carabinieri della Stazione di Ferentino avevano già denunciato il giovane dopo aver constatato la sua assenza durante un controllo. L'uomo, in pratica, si era già reso irreperibile in più occasioni, confermando così un atteggiamento di noncuranza nei confronti delle prescrizioni imposte dal giudice.

La fuga, se così si può definire, non è durata a lungo: gli uomini dell’Arma hanno seguito i suoi spostamenti, fino a rintracciarlo proprio a Colleferro, dove risiede la compagna. A quel punto non è rimasto che procedere con l’arresto e con il trasferimento immediato presso l’abitazione di Ferentino, dove è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.

La sinergia tra i comandi dell’Arma

Il risultato investigativo non è frutto di un'operazione isolata. L'attività svolta dalla Compagnia di Colleferro rientra infatti in un piano più ampio, che coinvolge in maniera coordinata diversi comandi dei Carabinieri dislocati nel territorio. Un lavoro quotidiano che punta a rafforzare la sicurezza e a garantire il rispetto delle misure restrittive, soprattutto nei confronti di soggetti già noti alle cronache giudiziarie.

Questi controlli mirati hanno l’obiettivo di evitare che pene alternative, come i domiciliari, si trasformino in misure inefficaci. La collaborazione tra le stazioni locali – in questo caso Ferentino e Colleferro – rappresenta un tassello fondamentale per prevenire episodi di evasione e garantire la piena applicazione delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Sicurezza e prevenzione: il contesto locale

Colleferro e Ferentino si trovano in un territorio di confine tra le province di Roma e Frosinone, caratterizzato da una presenza costante delle forze dell’ordine e da una fitta rete di controlli. L’episodio conferma come le attività di monitoraggio non si limitino alle grandi città, ma si estendano anche ai centri medi e piccoli, dove spesso il rapporto diretto con i cittadini permette ai Carabinieri di intervenire tempestivamente.