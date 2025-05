Colleferro: il sequestro del giovane rom e l’ombra lunga dell’odio

È passata quasi una stagione intera, anzi due, da quella notte d’inizio autunno che oggi torna a far parlare di sé per motivi ben più gravi di quanto si pensasse all’inizio. Il fatto è accaduto tra Colleferro e Segni, al confine tra le due comunità, in una terra di provincia che si porta dietro un’identità forte, talvolta segnata da convivenze difficili e da tensioni che covano sotto la cenere.

Il rapimento, il lungo silenzio e la svolta giudiziaria otto mesi dopo

Un ragazzo di appena 17 anni, appartenente a una famiglia rom residente stabilmente in zona, venne caricato a forza su un’auto da due uomini in evidente stato di alterazione. Era il 17 settembre del 2024, e i carabinieri intervennero rapidamente, cogliendo i due in flagranza dopo un inseguimento per le strade periferiche. Nonostante ciò, l’arresto non venne convalidato. La giustizia, si sa, è una macchina più complessa di quanto le cronache riescano spesso a spiegare in poche righe.

L’episodio e le indagini: la linea sottile tra bravata e odio

A Colleferro, dove le ferite del passato recente – dalla brutale uccisione di Willy Monteiro Duarte nel 2020 – non si sono ancora rimarginate, il concetto di “violenza gratuita” ha un peso che risuona più forte che altrove. In questo nuovo caso, la Procura ha ipotizzato un’aggravante pesante: l’odio razziale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due uomini – uno residente proprio a Colleferro, l’altro a Montelanico – sarebbero partiti da una serata passata a bere in compagnia e, tra l’euforia e la disinibizione da alcol, avrebbero deciso di dare “una lezione” al ragazzo. Lo hanno sorpreso vicino casa e, senza troppe parole, lo hanno costretto a salire sull’auto.

Il movente, stando a quanto ritenuto fondato dalla Procura e ora dal Tribunale del Riesame di Roma, non è frutto di un litigio isolato né di un equivoco. La dinamica ha invece i tratti di un’azione premeditata, anche se caotica, alimentata da pregiudizi. L’ipotesi che si fa strada è quella di una “dimostrazione” muscolare verso una minoranza vista ancora da alcuni come un corpo estraneo. Una modalità che parla più del contesto sociale che delle singole personalità coinvolte.

Il lungo iter giudiziario: il rifiuto del gip e la scelta del Riesame

All’indomani dei fatti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri decise di non convalidare il fermo, valutando insufficienti gli elementi raccolti per giustificare una misura cautelare immediata. È stata una decisione che ha fatto discutere, tanto da spingere la Procura a presentare appello. Il Tribunale del Riesame, dopo aver esaminato la documentazione e ascoltato le parti, ha ribaltato quella valutazione: per i due è stato disposto l’arresto domiciliare, con applicazione del braccialetto elettronico.

Una misura che riconosce la gravità dell’accaduto e che segna anche un punto fermo: l’aggravante dell’odio razziale, troppo spesso difficile da dimostrare, è stata qui ritenuta credibile. Non è ancora una condanna, certo, ma è un segnale. Di attenzione, ma anche di lettura più ampia di certi comportamenti.

Le domande aperte: tra molotov inesplose e rancori sotterranei

Nel racconto che emerge dalle carte c’è un dettaglio che inquieta più degli altri, e che merita attenzione: la presenza – ancora da chiarire – di una molotov rimasta inesplosa nei pressi dell’abitazione della famiglia rom. È un elemento che potrebbe cambiare il quadro. Per ora è un’indicazione, un segnale su cui gli inquirenti stanno lavorando, anche per capire se si tratti di un gesto isolato o se invece ci sia un legame diretto con il sequestro.

Gli arresti domiciliari non sono un punto d’arrivo ma un passaggio. Lo sa bene anche la famiglia del giovane sequestrato, che ha scelto di non apparire, di non rilasciare dichiarazioni. Hanno preferito il silenzio, forse per paura, forse per stanchezza. In questi mesi, i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno lavorato in stretto contatto con la Procura per ricostruire il contesto e le motivazioni reali dell’aggressione.

