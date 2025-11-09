Colleferro, il sindaco Sanna accusa la Asl: “La sanità non è un’azienda e non accetteremo mai la privatizzazione del Valmontone Hospital”

La tensione tra il Comune di Colleferro e la Asl di Tivoli è giunta a un punto di rottura. In una lunga e appassionata analisi, il sindaco Pierluigi Sanna ha denunciato pubblicamente la gestione della sanità territoriale, accusando l’Azienda sanitaria di inefficienza cronica e di scelte lontane dai bisogni dei cittadini. Dalle carenze di personale alla crisi dei reparti, passando per la questione delle liste d’attesa e il rischio di privatizzazione, Sanna lancia un grido d’allarme che va oltre i confini del suo Comune e tocca un tema nazionale: la progressiva aziendalizzazione della sanità pubblica italiana.

Crisi della sanità locale: “Al fin della tenzone” tra Comune e Asl di Tivoli

Il sindaco non usa mezzi termini: «Siamo ormai giunti al fin della tenzone», ha dichiarato, sottolineando che dopo anni di scontri istituzionali, comunicazioni interrotte e polemiche social, la situazione sanitaria nel territorio di Colleferro è al limite.

Sanna punta il dito contro la gestione accentrata della Asl di Tivoli, un ente che copre un'area vastissima – da Monteflavio a Gorga – e che, secondo il primo cittadino, tratta i territori come numeri, senza distinguere le diverse realtà locali.

Le parole del sindaco arrivano dopo l’ennesimo spot celebrativo diffuso dalla Asl, nel quale si elogiava l’operato del reparto di ortopedia dell’ospedale di Colleferro. Sanna, pur riconoscendo la qualità del reparto e l’eccellenza del primario Alvise Clarioni, contesta la narrazione autocelebrativa: «Il problema non è ciò che funziona, ma tutto quello che non funziona più».

Personale medico ridotto all’osso e reparti in difficoltà

Secondo Sanna, il nodo cruciale resta la carenza di personale. Mancano cardiologi, diabetologi, dermatologi, e la situazione si aggrava con i prossimi pensionamenti di oculisti e urologi.

Il sindaco racconta episodi drammatici: «Il 2 novembre un paziente di cardiologia è stato trasferito d’urgenza a Tor Vergata per gravi problemi urologici. A Colleferro non c’era nessuno in grado di intervenire».

Il problema non è nuovo. Già negli anni passati i sindaci del territorio si erano uniti per chiedere concorsi pubblici e stabilizzare i primari. Quella battaglia, ricorda Sanna, portò risultati importanti. Ma oggi, dice, "la compattezza è sparita e la politica locale è diventata silente".

Liste d’attesa infinite e cittadini sfiduciati

Altro fronte caldo è quello delle liste d’attesa, tema che tocca da vicino la vita quotidiana dei cittadini. C’è chi sostiene che i tempi stiano migliorando e chi denuncia un peggioramento drammatico, con attese che si allungano di mesi.

Sanna invita alla trasparenza e alla tutela dei pazienti più fragili: «Chi soffre e non ha i soldi per curarsi ha paura di esporsi. Bisogna proteggere chi denuncia disservizi e pretendere verità sui dati».

Dietro il problema delle attese, il sindaco intravede anche un rischio strutturale: quello di un progressivo spostamento di risorse e pazienti verso il settore privato, spesso favorito da convenzioni e affidamenti di servizi che riducono il ruolo del pubblico.

Il rischio privatizzazione e la battaglia per il Valmontone Hospital

Il primo cittadino di Colleferro lancia un avvertimento chiaro: «Non accetteremo mai la privatizzazione del Valmontone Hospital».

Sanna denuncia il pericolo di un processo silenzioso di dismissione del controllo pubblico su strutture strategiche del territorio. «Saremo al fianco del Comune di Valmontone in questa battaglia, anche a costo di acquistare le quote regionali all’asta», ha affermato.

Dietro questa presa di posizione c’è una visione più ampia: per Sanna, la sanità pubblica deve restare un servizio essenziale, non un mercato.

“Il sistema delle Asl non funziona: servono enti locali e partecipazione”

Nella sua analisi, Sanna va oltre la contingenza politica e mette in discussione l’intero modello gestionale.

«La sanità non può essere un’azienda», afferma, criticando la trasformazione delle vecchie USL (Unità Sanitarie Locali) in aziende sanitarie. «È stata una disgrazia immane, come la grandine sulla vigna di settembre. La sanità deve tornare a essere gestita localmente, con i sindaci in prima linea e non relegati al ruolo di spettatori».

Secondo il sindaco, la centralizzazione ha allontanato i cittadini dai processi decisionali, riducendo la possibilità di intervento delle amministrazioni comunali e favorendo logiche burocratiche e manageriali più attente ai bilanci che alla cura delle persone.

“Ripartire da medici e infermieri: abolire il numero chiuso e aumentare gli stipendi”

Sanna conclude la sua analisi con due proposte. La prima è l’abolizione effettiva del numero chiuso a Medicina: «Non abbiamo più medici, né di base né specialisti. È un grido d’allarme. Serviranno anni per recuperare i danni di quella scelta scellerata, ma dobbiamo cominciare ora».

La seconda riguarda la valorizzazione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari: «Bisogna aumentare gli stipendi e agganciarli all’inflazione. Senza riconoscere il loro ruolo fondamentale, nessun giovane sceglierà più queste professioni».

Una proposta per il futuro: “Recuperare lo spirito delle USL”

La visione di Sanna non è solo denuncia, ma anche proposta. «Forse sembra un sogno, ma dobbiamo ripensare la sanità partendo dai territori. Recuperare il modello delle USL, dove i sindaci erano protagonisti e rispondevano direttamente ai cittadini».

Il sindaco di Colleferro non chiede solo più risorse, ma una riforma culturale e politica del sistema sanitario. Una riforma che restituisca alla sanità la sua missione originaria — quella di essere un diritto universale, gestito da chi vive ogni giorno accanto ai cittadini.

Le parole di Pierluigi Sanna vanno oltre la polemica locale: fotografano una crisi sistemica che riguarda tutto il Paese. Carenza di personale, liste d’attesa, privatizzazioni striscianti e disuguaglianze territoriali mettono a rischio l’idea stessa di sanità pubblica. E riaprire il dibattito, come invita il sindaco, non è solo necessario: è l’unico modo per difendere davvero il Servizio Sanitario Nazionale, così come lo volle Tina Anselmi, e per garantire che nessuno resti indietro, nemmeno nelle piccole città come Colleferro.