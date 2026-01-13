Colleferro, operaio morto schiacciato da un trasformatore a Piombinara

Un operaio di 40 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di martedì 13 gennaio 2026 in località Piombinara, a pochi chilometri da Colleferro, durante un’operazione di movimentazione con un muletto: secondo le prime ricostruzioni è rimasto schiacciato da un trasformatore dal peso di circa 50 quintali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine; presente anche l’ispettorato del lavoro.

Operaio morto a Piombinara: cosa è accaduto nel sito vicino Colleferro

L’allarme è scattato intorno alle 14. Dalla sala operativa è partita la squadra dei Vigili del Fuoco di Colleferro 16/A, supportata dall’autogru proveniente dalla sede della Rustica, inviata per un incidente sul lavoro segnalato nell’area di Piombinara. All’arrivo, insieme ai sanitari, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La dinamica è ora al centro degli accertamenti. In base agli elementi emersi nelle prime ore, l’operaio stava spostando il trasformatore con il muletto quando l’attrezzatura lo ha travolto, schiacciandolo. Un evento avvenuto in pochi istanti, senza lasciare margini a manovre di soccorso efficaci.

Operaio schiacciato dal trasformatore: verifiche su procedure e sicurezza

Come avviene in ogni infortunio mortale, la prima esigenza è ricostruire con precisione la sequenza: posizione del mezzo, condizioni del piano di lavoro, modalità di ancoraggio o stabilizzazione del carico, eventuali segnali di cedimento, presenza di dispositivi di protezione e rispetto delle procedure previste per la movimentazione di masse così elevate.

In casi simili, le verifiche si concentrano anche su formazione e abilitazioni all'uso del muletto, idoneità dell'attrezzatura, manutenzioni e controlli periodici, oltre che sulla valutazione dei rischi predisposta dall'azienda. È un passaggio essenziale per capire se l'attività si stesse svolgendo in condizioni coerenti con quanto previsto dalle norme e dai protocolli interni.

Indagini vicino Colleferro: ruolo di forze dell’ordine e ispettorato del lavoro

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e l’ispettorato del lavoro, che stanno acquisendo elementi utili a chiarire responsabilità e circostanze. In queste fasi vengono normalmente raccolte testimonianze, effettuati rilievi, sequestrata documentazione tecnica e, se necessario, interdetta l’area operativa per consentire le attività investigative.

L'obiettivo immediato è definire la dinamica in modo inattaccabile: non solo "che cosa" è successo, ma anche "perché" è successo e quali barriere di sicurezza non hanno funzionato. Da qui dipendono eventuali provvedimenti, contestazioni e indicazioni operative per evitare il ripetersi di incidenti con modalità analoghe.

La scia delle morti sul lavoro nel Lazio: conseguenze sociali e istituzionali

La morte dell’operaio a Piombinara riporta al centro un dato che non può essere derubricato a fatalità: la frequenza con cui, anche nel Lazio, gli infortuni gravi si consumano in attività ordinarie, spesso legate a movimentazione, logistica, manutenzione. Il peso del trasformatore, la complessità dell’operazione e la rapidità con cui un carico può diventare ingestibile impongono una riflessione sulle misure preventive, sui controlli e sulla cultura della sicurezza in ogni livello della filiera.

Accanto alle indagini, resta il versante umano: una vita spezzata sul posto di lavoro, il dolore dei familiari, l’impatto sui colleghi presenti. E resta anche una domanda pubblica, che riguarda imprese e istituzioni: come rendere più efficaci prevenzione, vigilanza e formazione, specie nei contesti in cui si maneggiano carichi pesanti e attrezzature che non ammettono improvvisazione.

Piombinara e Colleferro: attesa per gli esiti degli accertamenti

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori elementi dagli accertamenti in corso. La ricostruzione ufficiale, supportata da rilievi e atti, chiarirà se l’evento sia stato determinato da un errore operativo, da un problema tecnico, da condizioni ambientali o da una combinazione di fattori.

Intanto, il territorio di Colleferro e l’area di Piombinara si ritrovano a fare i conti con l’ennesimo lutto legato al lavoro: una notizia che impone sobrietà, rigore sui fatti e attenzione al seguito giudiziario e ispettivo.