Colleferro promuove i giochi per bambini con i nuovi giardinetti del Murillo

Il rumore di passi leggeri sull’asfalto, le risate che si rincorrono tra gli alberi, lo scricchiolio dei primi scivoli usati con entusiasmo: a Colleferro, i Giardinetti del Murillo “Mario Rosciani” si preparano a riaccogliere le voci dei bambini con uno spazio rinnovato e pensato davvero per loro. Sabato 10 maggio alle 16:00, la città apre ufficialmente le porte di un luogo che torna a essere punto di incontro, gioco e relazioni per famiglie, piccoli cittadini e chi ha scelto di far crescere i propri figli in questa comunità.

Un progetto concreto per l’infanzia

Nel cuore del quartiere, lungo Via Achille Grandi, l’area verde è stata oggetto di un intervento che va oltre la manutenzione: qui si è ragionato con una logica diversa, quella dell’infanzia come priorità urbanistica. I nuovi giochi installati non sono semplicemente colorati e sicuri: sono strumenti di socializzazione, crescita motoria, scoperta. E rappresentano la volontà di restituire centralità all’infanzia, non solo a parole.

A raccontarlo saranno anche le presenze istituzionali del pomeriggio: il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vice Sindaco Giulio Calamita e l'Assessore al Commercio Marco Gabrielli, che saranno tra i cittadini e non su un palco, in una formula che vuole essere inclusiva più che celebrativa.

Spazi per crescere insieme

Riqualificare un giardino urbano ha senso solo se quel luogo diventa davvero parte della vita quotidiana delle persone. In questo caso, i Giardinetti del Murillo riprendono una funzione che per troppo tempo era rimasta marginale. Non è solo un posto dove passare il tempo libero, ma un piccolo ecosistema di socialità.

L’intento non è stato semplicemente “mettere giochi nuovi”, ma ridisegnare un ambiente che potesse accompagnare l’esperienza infantile in tutte le sue forme: dallo scivolo per i più piccoli all’area pensata per le mamme e i papà che vogliono fare una pausa mentre i figli si divertono, fino agli spazi per le attività di gruppo, letture all’aperto, laboratori temporanei.

Le famiglie al centro

Non è un caso che l'evento del 10 maggio sia pensato come una vera festa per le famiglie. L'orario pomeridiano, la natura informale dell'appuntamento, la presenza delle istituzioni in dialogo diretto con i cittadini: tutto è pensato per creare una relazione più orizzontale, più calda, più vera. Non un'inaugurazione da foto e forbici, ma un momento da vivere, in cui i bambini possano testare per primi ciò che è stato pensato per loro.

L’evento è anche un modo per ribadire una scelta politica ben precisa: quella di investire su spazi pubblici accessibili, curati e adatti a tutte le età. Il parco non è solo un luogo da attraversare, ma un pezzo di città che appartiene a chi lo vive.

Un modello da replicare

Colleferro non è nuova a iniziative di questo tipo, ma negli ultimi anni si nota una coerenza progettuale che merita attenzione. Dai laboratori educativi ai servizi per l’infanzia, dagli eventi stagionali alle collaborazioni con associazioni locali, il Comune ha avviato un percorso che prova a fare dell’inclusione un principio operativo.

I Giardinetti del Murillo diventano, in questo senso, un simbolo concreto di ciò che può succedere quando la riqualificazione urbana si intreccia con le esigenze della comunità. Un piccolo parco, ma un grande segnale.

Tra un’altalena che riprende a dondolare e una merenda condivisa su una panchina, i bambini di Colleferro si riprendono uno spazio che era loro e che ora, finalmente, lo è di nuovo. La festa del 10 maggio non è una cerimonia, ma l’inizio di una nuova routine fatta di corse, chiacchiere e pomeriggi all’aperto. E per una città che guarda al futuro, non c’è notizia migliore.

© Riproduzione riservata