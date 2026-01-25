Colleferro, ricercato arrestato dai Carabinieri: era nascosto in periferia e ha tentato la fuga verso la campagna

Un uomo ricercato da tempo è finito nelle mani dei Carabinieri dopo un’attività info-investigativa che ha portato i militari fino a un’abitazione della periferia di Colleferro, in provincia di Roma. Nella giornata di giovedì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, con il supporto della Stazione di Colleferro, hanno rintracciato e arrestato un 38enne originario del posto, proveniente dalla Sardegna, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Colleferro, ricercato arrestato dai Carabinieri: l’ordine di carcerazione e i reati contestati

Secondo quanto comunicato dall'Arma, l'uomo deve scontare una pena di 1 anno e 10 mesi per reati di estorsione, usura e porto abusivo di armi. È un profilo che, per tipologia di accuse, richiama un contesto in cui la pressione sulle vittime e la disponibilità di strumenti offensivi rendono ancora più rilevante il lavoro di localizzazione e cattura. L'ordine di carcerazione, firmato dall'autorità giudiziaria romana, ha attivato le procedure di ricerca che si sono tradotte nel servizio mirato svolto nel territorio colleferrino.

Colleferro, ricercato arrestato dai Carabinieri: il tentativo di sottrarsi all’arresto

Quando i militari sono arrivati sul posto, il 38enne ha tentato di evitare l'arresto con una fuga improvvisa verso le campagne vicine all'abitazione. Un'azione breve, finita in pochi istanti: i Carabinieri, avendo già predisposto un dispositivo ampio e un controllo serrato dell'area, avevano valutato possibili vie di uscita e di fatto chiuso ogni possibilità di allontanamento. Il blocco è arrivato subito, senza che l'uomo riuscisse a guadagnare distanza o riparo.

Colleferro, ricercato arrestato dai Carabinieri: dall’arresto alla traduzione nel carcere di Velletri

Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto in caserma per gli adempimenti di rito e quindi arrestato. In seguito è stato tradotto nel carcere di Velletri, dove ora resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. Il passaggio in istituto penitenziario chiude la fase operativa sul territorio e apre quella esecutiva della pena, come previsto dall’ordine di carcerazione.

Colleferro, ricercato arrestato dai Carabinieri: il segnale sul controllo del territorio

L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri sul territorio, con servizi che non si limitano alla presenza visibile in strada ma includono attività investigative capaci di individuare chi tenta di rendersi irreperibile.