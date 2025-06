Colleferro, sabato sera sotto controllo: blitz dei Carabinieri nella movida notturna

Colleferro non è nuova ai fine settimana affollati, vissuti tra locali, musica e ritrovi serali. Ma il lato oscuro della movida, quella parte di notte che sfugge al divertimento sano e si trasforma in rischio collettivo, è tornato sotto i riflettori. Nella serata di sabato, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno avviato un’operazione di controllo straordinario che ha interessato non solo Largo Guglielmo Oberdan – cuore pulsante della movida cittadina – ma anche le principali arterie stradali in uscita verso Roma. Un’azione massiccia, inserita in un più ampio piano di sicurezza territoriale predisposto dal Comando Provinciale di Roma, con l’obiettivo chiaro: contenere le derive pericolose della vita notturna.

L’intervento tra controlli e segnalazioni

Il dispositivo messo in campo ha visto coinvolte le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) insieme ai militari delle stazioni di Colleferro, Segni e Carpineto Romano. Un'attività sinergica, condotta con determinazione, che ha portato a risultati concreti e che restituisce una fotografia preoccupante ma non nuova.

Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Velletri per guida in stato di ebbrezza. Tra questi, un 57enne di Cassino intercettato su via Casilina alla guida di un furgone in condizioni pericolosamente instabili. Il test alcolemico ha rilevato un tasso superiore di oltre tre volte il limite legale. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, mentre il mezzo è stato affidato a una persona giudicata idonea alla guida. Episodi simili hanno coinvolto anche un 51enne di Colleferro e un 62enne di Lariano: entrambi si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, comportamento che, secondo la normativa vigente, comporta conseguenze analoghe a quelle derivanti da un’accertata positività.

Ordine pubblico e degrado urbano

Non si è trattato solo di sicurezza stradale. A margine del controllo, due uomini – un 34enne di origine somala ad Artena e un 44enne tunisino residente a Segni – sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. Entrambi, visibilmente alterati dall'abuso di alcol, hanno dato in escandescenze inveendo contro passanti e residenti. In entrambi i casi è stato necessario l'intervento immediato dei Carabinieri, allertati dai cittadini attraverso il 112.

Più di un semplice disagio, questi episodi rappresentano una delle facce più problematiche del fenomeno “movida”, che non riguarda soltanto la sicurezza ma coinvolge anche la qualità della vita urbana, il rispetto delle regole comuni e la capacità delle istituzioni di mediare tra il diritto al divertimento e il bisogno di tutela della collettività.

Sosta selvaggia

A completare il bilancio della serata, 10 automobilisti sono stati sanzionati per sosta irregolare, in particolare nei pressi dei locali notturni, dove spesso si assiste a un vero e proprio assalto automobilistico alle aree urbane. Una criticità strutturale che i residenti conoscono bene, e che durante i weekend si trasforma in uno degli aspetti più visibili del disordine connesso al flusso della movida.

Una questione culturale, oltre che di ordine pubblico

L'operazione dei Carabinieri non si esaurisce nel mero elenco di sanzioni e denunce. È il segnale di una presenza attiva, che intende prevenire prima ancora che reprimere. Il nodo, però, resta culturale: il problema non è il sabato sera in sé, ma l'approccio al divertimento, la soglia del rispetto reciproco, il modo in cui si interpreta la libertà individuale in uno spazio condiviso. E quando il divertimento passa per l'alcol, l'alterazione e la trasgressione del codice stradale, si entra in un terreno che riguarda la sicurezza di tutti.

Il lavoro dei militari dell’Arma in questo contesto non si limita a “fare multe” o “punire i soliti noti”, ma rientra in un’azione più ampia di contenimento del rischio sociale, in un equilibrio sempre delicato tra controllo e tutela. Una presenza necessaria, che diventa anche deterrente per chi, troppo spesso, confonde la notte con l’impunità.

