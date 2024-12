Colleferro, si espande il polo logistico: Unieuro apre una struttura di 50mila m²

L’espansione del polo logistico di Colleferro, situato nella zona industriale al confine con il comune di Paliano (provincia di Frosinone), segna un nuovo capitolo con l’apertura di una struttura di 50.000 m² realizzata per Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Dopo i centri logistici di Amazon e Leroy Merlin, questo nuovo hub rafforza il ruolo strategico di Colleferro come crocevia fondamentale per il commercio e la logistica del centro Italia.

Unieuro, apertura entro i primi mesi del 2025

Costruito da SEGRO, il nuovo immobile è posizionato a soli 2 km dall’autostrada A1 Roma-Napoli, consentendo una gestione logistica ottimale per Unieuro. L’obiettivo è migliorare la distribuzione verso il centro-sud Italia, con un focus sull’efficienza del servizio per i clienti in questa regione chiave. Secondo le previsioni, la struttura sarà operativa entro i primi mesi del 2025, portando nuove opportunità di occupazione e sviluppo economico nell’area.

La nuova struttura riflette l’impegno di SEGRO per una crescita sostenibile. Il progetto è stato concepito in linea con la strategia “Responsible SEGRO”, volta a ridurre le emissioni di carbonio e promuovere pratiche ambientali innovative. Tra le principali caratteristiche dell’edificio:

Impianto fotovoltaico da 3.4 MWp, in grado di alimentare gran parte del fabbisogno energetico;

Punti di ricarica elettrica gratuiti per i lavoratori e gestione di flotte elettriche leggere e pesanti;

Certificazione BREEAM Excellent, garanzia di sostenibilità e alte prestazioni energetiche;

Riqualificazione della biodiversità: piantumazione di 500 alberi di specie autoctone, adattate al clima locale.

Unieuro, struttura sostenibile e per il benessere dei lavoratori

La struttura non è solo un modello di efficienza operativa, ma anche un ambiente progettato per migliorare il benessere dei lavoratori. Tra le caratteristiche innovative:

Tetto verde sulla terrazza degli uffici, che migliora l’isolamento termico e crea uno spazio piacevole per il relax;

Spazi dedicati, tra cui mense, spogliatoi e bagni, pensati per garantire accessibilità e comfort;

Design che favorisce l’uso flessibile dello spazio, con altezze sotto trave ottimizzate per incrementare la capacità di stoccaggio senza aumentare l’impronta al suolo.

Secondo Luca Sorbara, Head of Italy di SEGRO, l’immobile rappresenta una risorsa strategica per Unieuro: “Le caratteristiche tecniche di questo immobile, unite alla sua posizione strategica nel cuore del centro Italia, permetteranno a Unieuro di potenziare i propri servizi verso zone chiave per la crescita del business. Con questo progetto confermiamo la nostra strategia volta a investire nello sviluppo di immobili che combinano alte prestazioni operative e sostenibilità, a beneficio dei nostri clienti e delle comunità locali.”