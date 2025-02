Colleferro, sterco di piccioni e convivenza forzata: la protesta di un condomino dimenticato

Convivere con il guano dei piccioni ogni giorno, tutto l’anno, senza che nessuno intervenga. È la situazione che denuncia un residente del civico 12 di via Giovanni XXIII, a Colleferro (RM), il quale, occupando un appartamento al piano terra, si trova costretto a subire le conseguenze di una problematica tanto semplice da risolvere quanto ignorata dagli altri condomini.

Il problema? Un piccolo tratto di tubo orizzontale lungo circa 30 cm, parte della grondaia, che funge da perfetta piattaforma di sosta per i piccioni. I volatili, appollaiandosi proprio su questo tratto di conduttura, sporcano quotidianamente il giardino sottostante, trasformandolo in un’area costantemente ricoperta di escrementi maleodoranti e potenzialmente dannosi per la salute.

Un problema evitabile… ma ignorato

Secondo quanto riportato dal condomino, che ha deciso di scrivere alla nostra redazione, la soluzione sarebbe semplice e poco costosa: un dissuasore metallico con spuntoni, dal valore di pochi euro, che impedirebbe ai piccioni di appollaiarsi sul tubo e, di conseguenza, di sporcare l’area sottostante.

Nonostante questa proposta sia stata avanzata dallo stesso residente a proprie spese, la richiesta è stata ignorata dagli altri 23 condomini, i quali, non essendo direttamente coinvolti nel problema, non sembrano intenzionati a muovere un dito.

L’atteggiamento del condominio ha portato il nostro lettore a parlare apertamente di “strafottenza” e di totale mancanza di buon senso e solidarietà.

Un danno per la salute e per il decoro urbano

La situazione è resa ancora più critica dal fattore igienico-sanitario. Il guano dei piccioni, infatti, non è solo sgradevole alla vista e all’olfatto, ma può anche comportare seri rischi per la salute, in particolare quando le persone sono costrette a ripulire frequentemente e a inalare particelle di escrementi essiccati.

Il nostro lettore racconta di forti giramenti di testa dovuti all’inalazione dei residui e teme che la sua salute possa peggiorare a causa della continua esposizione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il guano dei piccioni può essere veicolo di malattie, tra cui:

Criptococcosi e istoplasmosi, infezioni polmonari causate da funghi presenti negli escrementi secchi;

Salmonellosi, trasmessa attraverso il contatto con superfici contaminate;

Allergie e irritazioni respiratorie, dovute alla polvere che si solleva quando il guano viene rimosso manualmente.

Un problema che non riguarda solo il singolo residente, ma l’intero condominio, dato che il rischio di diffusione di batteri e agenti patogeni potrebbe estendersi anche alle aree comuni.

Perché il condominio non interviene?

La vicenda porta a riflettere su un fenomeno tutt’altro che raro: l’indifferenza condominiale di fronte ai problemi che non toccano direttamente tutti i residenti.

Il condomino in questione ha persino proposto di installare il dissuasore a proprie spese, un intervento non invasivo e senza alcun impatto sugli altri appartamenti, eppure nessuno si è mosso.

Questa rigidità, spesso legata alla burocrazia condominiale e alla difficoltà di ottenere unanimità in assemblea per decisioni anche minime, è una delle principali cause di conflitto nei palazzi.

In altri casi, invece, c’è una resistenza pregiudiziale a qualsiasi intervento, anche quando a beneficiarne sarebbe l’intero stabile. In questa situazione specifica, basterebbe pochi minuti di lavoro e una spesa irrisoria per migliorare la qualità della vita di un residente, eppure l’inerzia ha avuto la meglio.

Una soluzione possibile? L’intervento del Comune o dell’ASL

Se il condominio continua a rimanere immobile, il residente può percorrere altre strade:

Segnalazione all’ASL: Il problema igienico-sanitario legato alla presenza di guano può essere denunciato all’Azienda Sanitaria Locale, che potrebbe imporre un intervento di bonifica.

Coinvolgimento del Comune: Alcuni Comuni prevedono regolamenti specifici per la gestione della presenza di piccioni negli edifici privati. Una segnalazione potrebbe portare a un’azione obbligata.

Richiesta di mediazione legale: In alcuni casi, un avvocato specializzato in diritto condominiale può inviare una diffida al condominio, invitando i residenti a risolvere il problema.

Un cattivo esempio della vita condominiale

Questa vicenda, pur essendo un caso specifico, rispecchia una situazione comune in molti condomini: il disinteresse per i problemi che non toccano direttamente tutti i residenti, anche quando la soluzione è semplice e alla portata di tutti.

Se c’è una lezione che questa storia ci insegna, è che la convivenza in un condominio non si misura solo nelle spese e nei regolamenti, ma anche nella capacità di usare il buon senso e la solidarietà per migliorare la qualità della vita di tutti.

La speranza è che, con l’attenzione mediatica su questo caso, gli altri condomini possano rivedere la propria posizione e accettare una soluzione tanto semplice quanto necessaria, affinché il nostro lettore non debba più svegliarsi ogni mattina sotto un manto di guano e indifferenza.

