Colleferro. Tentata truffa a un’anziana, denunciata una 42enne: il coraggio della vicina sventa l’inganno

Una telefonata improvvisa, un tono concitato dall'altra parte della linea, l'annuncio di un incidente al nipote. Poi la richiesta di denaro, urgente, apparentemente vitale per evitare guai giudiziari. È questo lo schema tristemente noto di una delle truffe più frequenti rivolte agli anziani. Stavolta è successo a Colleferro (Rm), ma la storia ha avuto un epilogo diverso grazie alla prontezza di spirito di una vicina e al tempestivo intervento dei Carabinieri.

A farne le spese – o almeno a provarci – è stata una donna di 42 anni, residente a Napoli, disoccupata, che secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, sarebbe coinvolta nel tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 88 anni, originaria di Alatri ma da tempo domiciliata nel comune romano.

Il ruolo cruciale del contesto sociale

L'allerta è partita dalla vicina dell'anziana, che, insospettita dal tono agitato e dalle telefonate sospette, ha chiamato subito il 112. È bastato questo gesto per innescare una catena di eventi che ha portato all'identificazione della sospetta sotto casa della potenziale vittima. Alla vista dei militari, la 42enne non ha saputo giustificare la propria presenza in zona. Gli accertamenti condotti nelle ore successive hanno evidenziato indizi ritenuti gravi a suo carico, tanto da portare alla denuncia e all'emissione, su proposta dei Carabinieri, della misura di prevenzione dell'allontanamento da Colleferro per due anni.

Una rete di prevenzione e prossimità

L'episodio è solo uno dei tanti, ma rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine possa fare la differenza. A Colleferro, come in molte altre realtà italiane, i Carabinieri portano avanti da tempo un fitto calendario di incontri informativi rivolti in particolare agli anziani, troppo spesso bersaglio preferito di truffatori senza scrupoli. Si tratta di momenti di confronto, scambio, sensibilizzazione, in cui l'Arma condivide consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e difendersi da chi sfrutta la vulnerabilità per tornaconto personale.

Non solo repressione, ma educazione alla sicurezza

Ciò che rende il lavoro dei Carabinieri particolarmente efficace è la capacità di integrare l’azione repressiva con quella educativa. La sicurezza, in questo approccio, non si costruisce solo con le indagini e gli arresti, ma anche con la fiducia, il presidio del territorio, la relazione costante con le comunità. Le Stazioni Carabinieri, soprattutto nei piccoli e medi centri, diventano così presidi di prossimità e ascolto, punti di riferimento per chiunque senta il bisogno di segnalare, di capire, di proteggersi.

