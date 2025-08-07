Pubblicato il
Colleferro, ultima chiamata per i “Pomeriggi presso le Fonti di Fiuggi”: relax termale per over 55, scadenza 8 agosto
Il Comune di Colleferro ha lanciato un’opportunità molto concreta per i cittadini: partecipare ad attività pomeridiane alle celebri Fonti di Fiuggi, dal 18 al 22 agosto 2025. Si tratta di un appuntamento ritagliato su misura per chi ha superato i 55 anni, con un numero massimo di 100 partecipanti, un’occasione di benessere termale e socialità in un contesto noto per le proprietà salutari delle sue acque. Tutti i dettagli sono stati pubblicati ufficialmente sul sito comunale il 1º agosto scorso.
Requisiti e modalità di adesione
Per partecipare è necessario presentare domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Italia 1, entro e non oltre le ore 12:30 dell’8 agosto 2025. È importante sottolineare che questo termine è improrogabile e legato alla stessa pubblicazione del bando, entrato in vigore il 1º agosto, che rende urgente la presentazione delle adesioni.
Chi può partecipare
La partecipazione è riservata a chi ha età superiore ai 55 anni, fino ad un massimo di 100 iscritti. L’assegnazione dei posti avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande presentate – criteri semplici, lineari e trasparenti.
Informazioni pratiche e contatti utili
L’Ufficio Pianificazione Sociale del Comune è il punto di riferimento per ogni approfondimento. Si può contattare direttamente al numero 06 97203201. Inoltre, nel bando disponibile sul sito si trovano anche il modulo di domanda e l’avviso completo come allegati.
Perché vale la pena
Semplicità organizzativa: si tratta di una proposta ben strutturata, basata su regole chiare – età minima, numero massimo di iscritti, scadenza precisa.
Benessere accessibile: le terme di Fiuggi rappresentano da sempre un luogo di relax e rigenerazione, soprattutto per chi desidera una pausa salutare nella calura estiva.
Tempistica chiara: con il bando appena pubblicato il 1° agosto e la scadenza fissata l’8 agosto, chi è interessato deve muoversi ora — una chiara chiamata all’azione.
Il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna: “Un invito a non rimandare”
Se avete più di 55 anni e desiderate trascorrere un pomeriggio diverso, rigenerante e ben organizzato, questa è un’occasione concreta. Presentate la domanda entro l’8 agosto, approfittate di uno dei 100 posti disponibili e preparatevi a vivere un’esperienza piacevole alle Fonti di Fiuggi.
