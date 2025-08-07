 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Colleferro, ultima chiamata per i “Pomeriggi presso le Fonti di Fiuggi”: relax termale per over 55, scadenza 8 agosto

    di Lina Gelsi
    Fiuggi, Foto Pietro Scerrato
    Fiuggi, Foto Pietro Scerrato, CC BY 3.0, httpscommons.wikimedia

    Il Comune di Colleferro ha lanciato un’opportunità molto concreta per i cittadini: partecipare ad attività pomeridiane alle celebri Fonti di Fiuggi, dal 18 al 22 agosto 2025. Si tratta di un appuntamento ritagliato su misura per chi ha superato i 55 anni, con un numero massimo di 100 partecipanti, un’occasione di benessere termale e socialità in un contesto noto per le proprietà salutari delle sue acque. Tutti i dettagli sono stati pubblicati ufficialmente sul sito comunale il 1º agosto scorso.

    Requisiti e modalità di adesione

    Per partecipare è necessario presentare domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Italia 1, entro e non oltre le ore 12:30 dell’8 agosto 2025. È importante sottolineare che questo termine è improrogabile e legato alla stessa pubblicazione del bando, entrato in vigore il 1º agosto, che rende urgente la presentazione delle adesioni.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Chi può partecipare

    La partecipazione è riservata a chi ha età superiore ai 55 anni, fino ad un massimo di 100 iscritti. L’assegnazione dei posti avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande presentate – criteri semplici, lineari e trasparenti.

    Informazioni pratiche e contatti utili

    L’Ufficio Pianificazione Sociale del Comune è il punto di riferimento per ogni approfondimento. Si può contattare direttamente al numero 06 97203201. Inoltre, nel bando disponibile sul sito si trovano anche il modulo di domanda e l’avviso completo come allegati.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Perché vale la pena

    Semplicità organizzativa: si tratta di una proposta ben strutturata, basata su regole chiare – età minima, numero massimo di iscritti, scadenza precisa.

    Benessere accessibile: le terme di Fiuggi rappresentano da sempre un luogo di relax e rigenerazione, soprattutto per chi desidera una pausa salutare nella calura estiva.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Tempistica chiara: con il bando appena pubblicato il 1° agosto e la scadenza fissata l’8 agosto, chi è interessato deve muoversi ora — una chiara chiamata all’azione.

    Il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna: “Un invito a non rimandare”

    Se avete più di 55 anni e desiderate trascorrere un pomeriggio diverso, rigenerante e ben organizzato, questa è un’occasione concreta. Presentate la domanda entro l’8 agosto, approfittate di uno dei 100 posti disponibili e preparatevi a vivere un’esperienza piacevole alle Fonti di Fiuggi.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Terme

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta