 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Casi in aumento nel Lazio

    Colli sul Velino (Ri), scoperto nido di 100mila api in una casa: segnalazioni in aumento anche nella Capitale

    di Simone Fabi
    L'esperto sottolinea come anche piccole crepe nei muri possano diventare rifugi perfetti per questi straordinari insetti, che trovano nelle cavità artificiali un habitat ideale che in natura non potrebbero costruire così facilmente
    Nido di Vespe Orientalis (foto di Andrea Lunerti)
    Nido di Vespe Orientalis (foto di Andrea Lunerti)

    Un intervento insolito e complesso

    Nel cuore della provincia di Rieti, precisamente a Colli sul Velino, è stata portata a termine un’operazione tanto inusuale quanto delicata: la rimozione di oltre 100mila api da un’abitazione. La scoperta della colonia risale a pochi giorni fa quando Emiliano, il proprietario dell’immobile in pietra, si è accorto della massiccia presenza degli insetti. “È stata una sfida – spiega Andrea Lunerti, l’esperto coinvolto nell’operazione – ma nonostante le difficoltà e le undici punture ricevute durante l’intervento, siamo riusciti a garantire la sicurezza della casa”.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Lunga permanenza delle api

    Le api si erano stabilite nella casa da oltre dieci anni. Una presenza prolungata che ha permesso agli insetti di produrre ben 40 kg di miele. Tuttavia, solo una piccola parte del miele è stata recuperata, poiché il resto era stato contaminato dalle polveri generate durante l’intervento.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Rifugio del Lupo

    Dopo ore di lavoro accurato e minuzioso, tutte le api sono state trasferite con successo al Rifugio del Lupo, situato a Morlupo in provincia di Roma. Questa operazione ha finalmente reso possibile la vendita dell’abitazione.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Precedenti e le nuove sfide

    Quello di Rieti non è un caso isolato. Lo scorso giugno, un altro enorme nido era stato scoperto alla Bufalotta, Roma. Qui gli imenotteri avevano approfittato di una fessura per creare una colonia nell’intercapedine dell’appartamento. Eventi simili stanno aumentando nella Capitale con segnalazioni crescenti riguardanti vespe e calabroni.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Lunerti sottolinea come anche piccole crepe nei muri possano diventare rifugi perfetti per questi straordinari insetti, che trovano nelle cavità artificiali un habitat ideale che in natura non potrebbero costruire così facilmente.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Api Insetti Vespe

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta