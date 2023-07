Collisioni 2023, festival al via oggi: attesa per Lazza, il programma

(Adnkronos) – Al via ad Alba la quindicesima edizione del festival Collisioni. La kermesse questa sera, in occasione della Giornata Giovani, vedrà salire sul palco del Festival il rapper campano Geolier, Ernia e l’attesissimo Lazza, dominatore delle classifiche di Spotify, secondo classificato alla sua prima partecipazione a Sanremo. Si prosegue domani con il secondo appuntamento sempre dedicato ai giovani, nei due concerti degli attesissimi Sfera Ebbasta e Shiva preceduti da Tony Boy, Sethu e Giuse The Lizia. Domenica Collisioni si prepara alla grande festa dedicata agli anni 90 in Italia, con l’unica data 2023 in Piemonte degli Articolo 31 a cui seguirà il Dj Time live, con la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Dopo il primo week-end, il grande protagonista di Collisioni nella serata di domenica 16 luglio sarà Checco Zalone, per la prima volta al festival con il suo esilarante spettacolo Amore + Iva. Collisioni 2023 non si fermerà però quest’anno al consueto weekend di luglio in Piazza Medford. Novità di quest’edizione, dopo i grandi concerti di massa, la programmazione del festival si sposta nella nuova casa dell’Arena permanente realizzata presso il Parco Tanaro di Alba, che presenterà una rassegna estiva di concerti, incontri letterari, spettacoli e altri appuntamenti fino a metà settembre, per poi spostarsi nel Collisioni Circus per la stagione invernale. In questo nuovo spazio, il festival ospiterà, tra i tanti appuntamenti, giovedì 20 luglio l’unica data estiva in Piemonte di Mr. Rain, che devolverà parte degli incassi della sua esibizione all’acquisto di nuovi alberi, il concerto di Maurizio Solieri venerdì 21 luglio, lo spettacolo di Ruggero dei Timidi domenica 23 luglio, l’unica data in Piemonte di Diodato prevista per giovedì 30 luglio —[email protected] (Web Info)

