Colombia, 4 bambini ritrovati vivi nella foresta a 17 giorni da incidente aereo

(Adnkronos) – Tre bambini e un neonato sono stati ritrovati vivi in una giungla del sud della Colombia a 17 giorni da un incidente aereo. A diffondere la notizia via Twitter il presidente Gustavo Petro: "Dopo ardui sforzi di ricerca da parte delle nostre Forze armate, abbiamo ritrovato vivi i 4 bambini che erano scomparsi a causa dell'incidente aereo nel Guaviare. Una gioia per il Paese". Nello schianto, avvenuto l'1 maggio, erano morti due piloti e una donna, la madre dei bambini. I resti del velivolo, con i tre cadaveri, erano stati ritrovati lunedì scorso. Il governo colombiano ha schierato più di 100 soldati, cani da fiuto e indigeni locali per trovare i bambini, che erano a bordo del Cessna C206. I quattro minori di 13, 9 e 4 anni e uno di 11 mesi avevano trovato un rifugio improvvisato costruito con bastoni e rami nella giungla. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata