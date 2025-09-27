Il Colosseo si è acceso con un nastro dorato trasformandosi, per una sera, in un simbolo di sostegno ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie.

L’iniziativa di Peter Pan ODV

L'iniziativa è stata promossa da Peter Pan ODV, associazione che da anni accoglie i piccoli pazienti in cura negli ospedali romani insieme ai loro genitori, nell'ambito del Settembre d'Oro, il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici e sull'impatto che la malattia ha sul nucleo familiare.

L'evento si è aperto con un momento musicale a cura della Banda Musicale della Guardia di Finanza e si è svolto grazie alla collaborazione del Parco Archeologico del Colosseo.

“Accendi d’oro, accendi la speranza”

L'accensione del Colosseo rientra nella campagna "Accendi d'oro, accendi la speranza", promossa da FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica), di cui Peter Pan ODV è membro.

Dal 21 al 28 settembre, in tutta Italia le associazioni aderenti hanno organizzato eventi, iniziative pubbliche e illuminazioni di monumenti e luoghi simbolo per richiamare l’attenzione sul tema. L’obiettivo è ribadire il diritto universale dei bambini e degli adolescenti a ricevere cure adeguate, indipendentemente dal Paese o dalla regione di nascita. Collosseo illuminato per i bambini malati di cancro

L’oncologia pediatrica

Il Settembre d’Oro 2025 ha coinciso con la pubblicazione degli European Standards of Care for Children and Adolescents with Cancer, linee guida elaborate da SIOPE (European Society for Paediatric Oncology) e CCI Europe (Childhood Cancer International Europe).

Questi standard definiscono criteri comuni per garantire diagnosi tempestive, trattamenti di qualità, supporto psicosociale e follow-up appropriati a tutti i minori colpiti da tumore sul territorio europeo. L’obiettivo è ridurre le disparità ancora presenti tra i vari Paesi e favorire un accesso equo alle migliori terapie disponibili.

Un messaggio che parte da Roma

L’illuminazione del Colosseo non ha avuto solo un valore simbolico per la Capitale, ma si è inserita in una mobilitazione di carattere nazionale ed europeo. Attraverso questo gesto, Peter Pan ODV e le associazioni collegate hanno voluto accendere l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su un tema che riguarda migliaia di famiglie.