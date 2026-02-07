Colosseo, video con coltello a ritmo di musica: Carabinieri denunciano un 22enne

Un video girato a pochi passi dal Colosseo, pubblicato e rilanciato sui social, ha fatto scattare una denuncia e ha riacceso l’attenzione sul tema del decoro e della sicurezza nelle aree a maggiore afflusso turistico della Capitale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno denunciato un 22enne egiziano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere: nel filmato il giovane veniva ripreso mentre brandiva un coltello a serramanico a ritmo di musica, proprio nei pressi dell’anfiteatro Flavio.

Colosseo e sicurezza, dall’immagine social all’identificazione del protagonista

L'attività d'indagine, secondo quanto comunicato dall'Arma, è nata dalla circolazione del video in rete. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno imposto una risposta rapida: non solo per l'aspetto penale legato al porto di oggetti atti ad offendere, ma anche per il segnale che episodi simili mandano a cittadini e visitatori. Attraverso accertamenti e verifiche tecniche, i militari sono riusciti a risalire all'identità del protagonista, formalizzando la denuncia alla Procura della Repubblica.

Porto di oggetti atti ad offendere, cosa prevede la normativa richiamata dall’Arma

Il riferimento è l'articolo 4 della legge 110/1975, che vieta di portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, armi proprie e improprie e una lunga serie di strumenti potenzialmente utilizzabili per offendere. Una norma pensata per prevenire situazioni di pericolo prima che degenerino, soprattutto in contesti urbani affollati e in zone sensibili come quelle dei grandi monumenti, dove la densità di persone aumenta ogni giorno e ogni gesto può avere conseguenze imprevedibili.

I controlli nel centro storico, metal detector e denunce negli ultimi sei mesi

Il caso del Colosseo si inserisce, spiegano i Carabinieri, in un quadro più ampio di attività di controllo e prevenzione. Negli ultimi sei mesi, il Gruppo di Roma, anche con verifiche mediante metal detector, ha denunciato 272 persone per violazione della legge 110/1975: 25 erano minori e 117 stranieri. Nello stesso periodo sono state sequestrate complessivamente 420 armi, di cui 225 armi bianche e 195 oggetti atti ad offendere.

L’elenco rende l’idea di quanto sia variegato ciò che viene portato in strada: coltelli, machete, tirapugni, forbici, pugnali, cavatappi, mazze da baseball, bastoni, punteruoli e martelli.

Decoro e prevenzione nelle aree turistiche: il messaggio dopo il caso del video

Per le istituzioni, episodi come quello ripreso davanti al Colosseo hanno un impatto che va oltre il singolo fatto. L’area attorno ai Fori e all’anfiteatro Flavio è un biglietto da visita internazionale: la percezione di sicurezza e ordine incide sul vivere quotidiano dei residenti e sulla reputazione della città. La risposta dell’Arma, con l’identificazione e la denuncia, punta anche a ribadire una linea di prevenzione: intervenire su segnali di rischio e impedire che atteggiamenti “da social” diventino terreno fertile per emulazioni o comportamenti più pericolosi.

Si comunica, come previsto, nel rispetto dei diritti della persona indagata, da ritenersi presunta innocente fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.