Come funziona l’olio motore 5w40 e quando e come occorre cambiarlo?

L’olio motore è fondamentale per lubrificare il motore, garantire la salute del veicolo e assicurare il massimo delle prestazioni. Con il tempo, l’olio deve essere necessariamente rabboccato o sostituito, da un meccanico oppure manualmente dallo stesso automobilista. In via generale, si raccomanda di controllare lo stato dell’olio almeno ogni mese, soprattutto se si usa l’auto quotidianamente e se si tende a macinare un numero elevato di chilometri. Come vedremo in questa guida, esistono diversi tipi di olio motore, uno di questi è il 5w40.

Cos’è l’olio per motore 5w40

L’olio contrassegnato con la sigla 5w40 è un olio ideale per le partenze a freddo, quindi è da preferire soprattutto in inverno – dove W, infatti, sta per “Winter”. Il numero 5 indica l’indice di viscosità a freddo: più è basso e più l’olio è viscoso e performante anche alle basse temperature. L’olio 5w40 è adatto in particolare a una categoria di veicoli: le auto senza filtro antiparticolato, alle quali garantisce prestazioni elevate e un consumo inferiore di carburante. Quanto al tipo di motore, questo olio multigrado è compatibile sia con i motori diesel che con quelli a benzina.

Quando e come cambiare l’olio motore 5w40

Ecco un’eloquente le sigle e i dettagli sono così tanti da confondere anche gli automobilisti più navigati. Come scegliere l’olio in autonomia e quando conviene cambiarlo?

Insieme all’acqua, l’olio è uno dei componenti da cambiare più di frequente in un’automobile. Anche chi ha meno dimestichezza con il mondo delle quattro ruote sa che l’olio è fondamentale per lubrificare il motore e tenerlo il più possibile in salute. In più, c’è una spia apposita nel cruscotto a ricordare anche ai più smemorati quando è il momento di cambiarlo. In generale, gli addetti ai lavori raccomandano di cambiare l’olio 5w40 al motore ogni 15.000 km circa, e di aspettare non oltre i 20.000.

Non cambiare l’olio può provocare infatti danni permanenti all’automobile e richiedere in ultima istanza una spesa molto più elevata o, nei casi più estremi, il danneggiamento irreversibile del motore. Un’ottima strategia è controllare l’olio, l’acqua e i freni prima di intraprendere un lungo viaggio, oppure prima di andare in vacanza in estate e in inverno, almeno due volte l’anno. Il cambio dell’olio 5w40 è abbastanza semplice e non richiede né un’attrezzatura e né una competenza specifica, ma solo una tanica nuova di olio 5w40, qualche accortezza e un po’ di tempo.

Dopo aver aperto il cofano anteriore, occorre individuare la bocchetta dell’olio, da non confondere con quella dell’acqua. Prima di versare l’olio nuovo è norma sostituire anche il filtro, utile per raccogliere eventuali particelle e detriti e tenere l’olio più pulito possibile. Svitando il tappo di scarico si procede con la rimozione dell’olio esausto, che andrà in un secondo tempo smaltito nel modo corretto. L’olio 5w40 andrà poi versato con un imbuto, nella maniera più precisa e pulita possibile. Ma attenzione: in caso di dubbi o criticità, è sempre consigliabile rivolgersi a un meccanico.

© Riproduzione riservata