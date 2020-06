Come migliorare il proprio aspetto con piccoli accorgimenti

Ci sono periodi in cui la stanchezza e le preoccupazioni si riversano anche sul nostro fisico e sul nostro aspetto, motivo per cui appariamo trasandati. Ammesso che l’aspetto esteriore sia secondario a quello interiore, ci sono piccoli accorgimenti che possono tornare a farci stare meglio spendendo poco ma ottenendo in cambio benessere, relax e anche un migliore aspetto. Per stare bene occorrono una sana alimentazione, le giuste ore di sonno e dell’attività fisica costante. Quando però la stanchezza e la preoccupazione segnano il nostro volto ecco come intervenire per tornare ad avere subito un aspetto più fresco e sano.

Un bel colorito

La prima cosa che ti consigliamo vivamente di fare è quella di ridare colorito alla tua pelle con qualche seduta presso un buon centro estetico. Cercando solarium Roma e prendendo appuntamento avrai già fatto un piccolo passo in avanti. Con qualche seduta di lampade avrai un’abbronzatura piacevole che rinvigorirà la tua pelle e ti darà, anche dopo un trattamento, un aspetto notevolmente migliorato. Oltre all’abbronzatura potresti concederti un massaggio o un trattamento rilassante per sciogliere le tensioni e far sparire i segni di ansia e preoccupazione dal volto e dal corpo. Quando la vita si fa dura è importantissimo fermarsi un attimo e ripartire da piccole coccole quotidiane che migliorano il senso di relax e di benessere oltre a risollevare lo spirito, la produttività e l’autostima.

Passeggia e poi coccolati

Un altro buon modo di dare un tocco di freschezza al tuo aspetto crucciato e quello di andare a fare lunghe passeggiate, magari con della buona musica nelle orecchie. Non serve struggersi in attività estenuanti come la corsa o la palestra per attivare il corpo. Basterà camminare a passo sostenuto per almeno trenta minuti per iniziare a sentire una lieve sensazione di calore ed un formicolio alle gambe. Questi segnali ti dicono che il sangue scorre felice e che stai ossigenando il tuo corpo e sono davvero piacevoli da provare. Una volta tornato a casa tuffati in un bel bagno caldo, applica una maschera o un bel trattamento scrub di quelli che tieni chiusi nell’armadietto in attesa di chissà quale occasione. Ristora le tue membra e pensa che ti meriti questo piccolo momento di benessere che hai sempre rimandato per pensare agli altri. Vedrai che il tuo corpo e il tuo volto appariranno subito meno contriti e più sgonfi.

Dacci un taglio

Dare un taglio ad una routine dannosa per il nostro benessere significa anche cambiare radicalmente abitudini e non c’è miglior modo per farlo se non inaugurare un nuovo taglio di capelli. Vai dal parrucchiere e rivoluziona la tua chioma per vederti subito meglio allo specchio e far salire la tua autostima alle stelle. Affidati al gusto del tuo parrucchiere rispettando la forma del tuo volto ma senza temere troppo un cambio radicale perché è proprio quello che ci vuole. Vedrai che con un bel colorito e un nuovo taglio di capelli apparirai subito come una persona nuova, più positiva e reattiva. Sappiamo quanto sia dura vivere con problemi e preoccupazioni ma, se c’è una cosa che imparerai a tue spese o che hai già imparato, siamo solo noi a poterci tirare fuori da un momento difficile. Per questo ripartire da sé stessi e dalla cura del proprio corpo è il miglior modo per sorridere ai guai e affrontarli con lo spirito combattivo che avevi un tempo.

Torna in contatto

Tutto questo serve a tornare in contatto con il tuo corpo, ovvero ricollegarlo con la tua psiche. Vedersi meglio allo specchio è una medicina naturale che attira solamente nuovo benessere. Non è un caso se molte ricerche scientifiche sostengono che il sorriso sia contagioso. Perciò prenditi cura di te e sorridi, sta per iniziare una nuova importante fase della tua vita.