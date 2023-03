Come navigare online in sicurezza: 5 accorgimenti

Navigare online, negli ultimi anni, è un’esigenza che coinvolge sempre più persone ogni giorno. Che sia sul proprio pc o sul proprio smartphone, milioni di persone visitano siti, rispondono a mail, lavorano sul web. Ecco 5 accorgimenti per poter vivere questa esperienza in sicurezza.

I rischi a cui ognuno di noi si espone navigando in internet sono davvero tanti. La realtà, infatti, è che sul web ci sono tanti malintenzionati che vanno alla caccia di dati sensibili, conti bancari, password, ecc. Come fare, allora, per poter usare il web in sicurezza? Ecco 5 accorgimenti che possono fare al caso nostro.

5 accorgimenti per navigare online in sicurezza

Installare e aggiornare un antivirus

Una delle regole più importanti per avere vita felice sul web è dotare il pc di un antivirus che funzioni. Lo sappiamo, a volte ci perdiamo in piccoli particolari e dimentichiamo le cose fondamentali ma anche un antivirus gratuito può fare la differenza se ci ricordiamo di aggiornarlo. Nel privato questo può andar bene ma a livello aziendale è bene installare una rete di sicurezza a pagamento che colleghi ogni device presente.

Attenzione a giocare in rete

Se siamo appassionati di gambling e betting è probabile che, a un certo punto, ci registreremo su un casinò online AAMS (ora ADM) tra i tanti che abbiamo su pc e smartphone. Facciamo in modo, però, di verificare l’attendibilità del sito attraverso una semplice lista di concessionari a distanza, presente sul portale ADM , che ci consentirà di poter giocare nella massima tranquillità senza essere vittime di scam o tentativi di phishing.

Controllare ogni mail che ci arriva

Facciamo in modo di non rispondere a mail che ci sembrano sospette, controlliamo i nomi , le informazioni, l’ortografia, non clicchiamo su link che ci richiedono i dati bancari, inserimento di dati personali. Ci sono molti truffatori, infatti, che utilizzano proprio questo tipo di scam per farci compiere azioni che non avremmo compiuto in maniera differente imitando, alla perfezione, mail bancarie o di altri servizi che usiamo. Se ci sembra strano, dunque, seguiamo il nostro istinto e facciamo in modo di non cliccare su link o strane richieste. Meglio fare una telefonata preventiva senza toccare nulla.

Scegliere attentamente le password

Scegliamo, con cura, le password che usiamo nei vari siti. Avere accuratezza, in questi casi, può fare la differenza. Prendere una data certa, un nome comune o qualcosa di molto semplice può metterci nei guai più di quanto possiamo pensare. Queste informazioni, infatti, sono facilmente reperibili e noi possiamo trovare brutte sorprese sul web per una nostra scelta superficiale. Questo è davvero inaccettabile, soprattutto perché abbiamo tempo, se vogliamo, di fare scelte più attente e meno facilone.

Evitare di scaricare programmi da siti di dubbia provenienza

Se non siamo sicuri del sito da cui vogliamo scaricare un programma è meglio non farlo. Spesso è facile trovarsi su siti scam o a pagamento senza neppure accorgercene. Un po’ come capita con qualche abbonamento, spesso su smartphone, che scala i soldi della nostra ricarica senza che noi ci siamo mai accorti di aver cliccato per il consenso.

