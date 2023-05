Come rottamare un’auto a Roma

La rottamazione di un’auto a Roma segue una serie di procedure specifiche per garantire il corretto smaltimento del veicolo e ottenere i benefici previsti dal programma. Ecco una guida per la rottamazione auto Roma.

Documentazione necessaria: Per iniziare il processo di rottamazione, assicurati di avere la documentazione necessaria. Questa include il certificato di proprietà dell’auto (carta di circolazione) e la carta d’identità del proprietario. Rivolgersi a un centro di demolizione autorizzato: Cerca un centro di demolizione autorizzato a Roma. Puoi ottenere informazioni su questi centri presso gli uffici della Motorizzazione Civile o tramite le informazioni disponibili sul sito web del Comune di Roma. Organizza il trasporto: Dopo aver individuato un centro di demolizione autorizzato, contattali per organizzare il trasporto dell’auto presso il loro sito. Alcuni centri di demolizione offrono il servizio di ritiro dell’auto a domicilio, mentre in altri casi potrebbe essere necessario organizzare il trasporto autonomamente. Cancellazione del veicolo dal PRA: Prima di rottamare l’auto, è necessario cancellarla dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Puoi effettuare questa operazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile presentando la documentazione richiesta. Sarà necessario compilare un modulo specifico per la cancellazione e pagare una tassa amministrativa. Consegna dell’auto al centro di demolizione: Una volta organizzato il trasporto, porta l’auto al centro di demolizione autorizzato. Assicurati di portare con te tutti i documenti relativi all’auto. Pratica di rottamazione: Al centro di demolizione, dovrai compilare una pratica di rottamazione. Questa pratica include l’inventario dei pezzi dell’auto, la dichiarazione di cessazione della circolazione e la richiesta di demolizione. Il personale del centro di demolizione ti guiderà attraverso il processo e ti fornirà i moduli necessari. Certificato di rottamazione: Una volta completata la pratica di rottamazione, riceverai un certificato di rottamazione. Questo documento attesta la demolizione dell’auto e il suo smaltimento corretto. Conserva questo certificato in quanto potrebbe essere richiesto in futuro per dimostrare la rottamazione dell’auto.

È importante sottolineare che è fondamentale rottamare l’auto presso un centro di demolizione autorizzato per garantire il corretto smaltimento dei materiali e il rispetto delle normative ambientali. Inoltre, è sempre consigliabile contattare il centro di demolizione in anticipo per ottenere informazioni specifiche sul processo e verificare se è richiesta qualche documentazione aggiuntiva.

