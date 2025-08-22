Como-Lazio, debutto storico al Sinigaglia: prima volta all’esordio e sfida tra numeri e ambizioni

Il calendario di Serie A 2025/26 ha riservato una prima assoluta: Como e Lazio si affrontano per la prima volta all’esordio in campionato. La partita è in programma domenica 24 agosto alle 18:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, con diretta televisiva su Sky e in streaming su DAZN a partire dalle 18:00. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per i lariani si tratta del decimo avversario differente affrontato alla prima giornata in massima serie; per i biancocelesti, invece, il Como diventa la 33ª squadra diversa incrociata nel primo turno di Serie A. Due percorsi storici che si incrociano in un match che va oltre la statistica.

Como, ritorno alla continuità trent’anni dopo

Il Como vive un momento storico: partecipa a due campionati consecutivi di Serie A per la prima volta dall’inizio degli anni ’90. L’ultimo precedente risale al biennio 1987/88 e 1988/89, quando i lariani affrontarono in entrambi i casi la Juventus all’esordio, perdendo in entrambe le occasioni.

Un ritorno alla stabilità che pesa. La squadra guidata da Cesc Fàbregas non vince una gara d’esordio in Serie A dal 9 settembre 1951, quando superò 1-0 il Torino. Da allora, 11 debutti stagionali: due pareggi e nove sconfitte, con dieci gare senza segnare e un parziale complessivo di 1-15. Numeri che raccontano di una maledizione lunga più di settant’anni.

Lazio, tradizione favorevole ma attenzione ai precedenti

Dall’altra parte, la Lazio arriva da una tradizione recente molto positiva: i biancocelesti hanno vinto cinque delle ultime sei partite d’esordio in Serie A. L’unico stop risale però a una trasferta: il 20 agosto 2023, ko 2-1 a Lecce.

Nei 18 precedenti in Serie A contro il Como, la Lazio ha ottenuto 9 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte. Particolarmente significativo l’andamento recente al Sinigaglia: dopo un solo successo nelle prime sette trasferte, i capitolini hanno vinto le ultime due con un punteggio complessivo di 8-2 (3-1 nel novembre 2002 e 5-1 nell’ottobre 2024).

La sfida di domenica potrebbe quindi regalare alla Lazio la possibilità di centrare la terza vittoria consecutiva in trasferta contro il Como segnando almeno tre reti, un primato già raggiunto in passato solo contro Udinese e Pescara.

Probabili formazioni: Fàbregas sfida Sarri

Secondo le ultime indicazioni, i due allenatori si affideranno a schieramenti speculari: Fabregas con un 4-2-3-1 che punta sul talento di Morata e Rodriguez, Sarri con il consueto 4-3-3 tecnico e verticale.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Morata.

Indisponibili: Addai, Dossena, Kuhn. Squalificati: nessuno.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Indisponibili: Isaksen, Patric. Squalificati: Romagnoli.

Statistiche e curiosità Opta

Pressione alta: il Como è stata la squadra che ha recuperato più palloni nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2024/25 (168).

il Como è stata la squadra che ha recuperato più palloni nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2024/25 (168). Attacco Lazio: i biancocelesti hanno chiuso lo scorso campionato con 61 reti, terzo miglior attacco al pari del Milan, pur con solo 14 tiri tentati in più dei lariani.

i biancocelesti hanno chiuso lo scorso campionato con 61 reti, terzo miglior attacco al pari del Milan, pur con solo 14 tiri tentati in più dei lariani. Differenza realizzativa: Como peggior percentuale sotto porta tra le squadre di alta classifica (9,4%), Lazio molto più concreta (11,4%).

Como peggior percentuale sotto porta tra le squadre di alta classifica (9,4%), Lazio molto più concreta (11,4%). Assane Diao: miglior marcatore straniero del Como in una singola stagione di Serie A con otto gol, nonostante abbia giocato solo metà campionato. Esordì in A proprio contro la Lazio lo scorso gennaio.

miglior marcatore straniero del Como in una singola stagione di Serie A con otto gol, nonostante abbia giocato solo metà campionato. Esordì in A proprio contro la Lazio lo scorso gennaio. Castellanos: la gara di Como segnerà la 100ª presenza nei top-5 campionati europei per l’attaccante argentino. Proprio al Sinigaglia ha firmato una doppietta nel 5-1 del 2024, e il Como potrebbe diventare la sua seconda “vittima preferita” dopo il Frosinone.

Dove vedere Como-Lazio in diretta

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) e in streaming su DAZN, con collegamento dalle 18:00 e calcio d’inizio alle 18:30 di domenica 24 agosto.

Un match che racconta due storie

Il debutto stagionale tra Como e Lazio mette in campo due narrazioni opposte: da un lato il progetto lariano, tornato stabile in Serie A dopo oltre trent’anni e desideroso di scrivere una pagina nuova; dall’altro la Lazio di Sarri, abituata a iniziare con il piede giusto e pronta a confermare ambizioni da alta classifica.

Non sarà solo una prima giornata: sarà un debutto che pesa, con l’Olimpico lariano che si prepara a riabbracciare il grande calcio.

© Riproduzione riservata