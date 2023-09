Compleanno Berlusconi, gli auguri di Giorgia Meloni e Matteo Salvini al leader scomparso

(Adnkronos) – Giorgia Meloni e Matteo Salvini non dimenticano Silvio Berlusconi e oggi, 29 settembre 2023, primo compleanno senza il defunto leader di Forza Italia lo omaggiano con auguri e ricordi postati sui social. "Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra Nazione – scrive la presidente del Consiglio su Facebook -. Tanti auguri da tutti noi, Silvio!". Più sintetico ma non meno affettuoso il messaggio affidato a X dal leader della Lega: "Buon compleanno Silvio, ci manchi", scrive il vice premier. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata