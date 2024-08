Comunicato importante del Ministero: ‘Questo prodotto non va consumato’ | Allarme rosso per chi mangia affettati

Fai attenzione a questo prodotto, è pericolosissimo per la salute. Non mangiarlo per nessun motivo al mondo.

Il prodotto alimentare in questione è stato soggetto a richiamo da parte del Ministero della Salute. Il motivo è che può portare a infezioni batteriche, anche di grave entità.

Diarrea, sete e disidratazione, dolori addominali e muscolari, febbre, linfonodi ingrossati, cefalee, sete, vomito e nausea sono solo alcuni dei sintomi provocati dall’alimento in questione, considerato ufficialmente contaminato.

Verifica subito se hai messo nel carello della spesa questo prodotto alimentare ad alto rischio, e se scopri di averlo in frigorifero, gettalo via, senza pensarci due volte.

Prodotto alimentare contaminato, l’allarme del Ministero della Salute

La particolare referenza gastronomica, che nei giorni scorsi, è stata richiamata con urgenza dal mercato italiano, è realizzata a base di carne animale. Sappiamo tutti i prodotti di origine animale andrebbero consumati con moderazione, soprattutto per la loro massiccia presenza di grassi saturi. Questo è ancor più vero nel caso degli affettati e dei salumi, nei quali ci sono tanti conservanti e parecchio sale. In questo caso però non si tratta di una semplice indicazione alimentare ma di un richiamo vero e proprio, avvenuto a causa del rilevamento di una sostanza considerata molto pericolosa per la salute umana.

Purtroppo non è la prima volta che il Ministro della Salute provvede a pubblicare un comunicato ufficiale, per far sapere ai consumatori italiani del richiamo di un prodotto alimentare. Questa volta si tratta di un alimento gustoso e venduto in grandi quantità in supermercati molto noti, e presenti da nord a sud d’Italia. Analizzando il cibo in questione sono state trovate tracce di un batterio dannoso. Il batterio in questione si trova comunemente nel terreno e nell’acqua e che entrando in contatto con il cibo e dunque con l’organismo umano, attacca il sistema immunitario. Scopriamo di quale batterio, e soprattutto di quale, prodotto alimentare si tratta.

Il salame a marchio Conad richiamato per la presenza di Listeria

Il prodotto che è stato richiamato è a marchio Conad e si chiama Salame Strolghino Sapori e dintorni. Il motivo del ritiro da parte del Ministero della Salute è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. A quanto pare è stata riscontrata una presenza di questo batterio superiore a 10 unità formanti colonia per grammo.

Dunque, se hai comprato Salame Strolghino Sapori e dintorni, venduto in confezione da 200 grammi con il termine minimo di conservazione 31 ottobre 2024, controlla subito se il prodotto è contraddistinto da questo numero di Lotto ed eventualmente gettalo via per evitare problemi per la salute: PF2418501.