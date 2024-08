“Con me hai chiuso”: Fabio Fazio, altro che amicizia storica | Rapporto distrutto e allontanamento istantaneo

Fabio Fazio sta per condurre l’ennesima stagione di “Che tempo che fa”, la seconda consecutiva sul Canale Nove del gruppo Discovery

Dopo la traumatica rottura con la RAI avvenuta più di un anno fa, la carriera televisiva di Fabio Fazio è proseguita sul Canale Nove, l’emittente di proprietà dell’ambizioso gruppo Discovery. Un cambiament0o epocale che n0n ha penalizzato più di tanto il suo storico talk show, “Che tempo che fa“.

Il programma condotto dal presentatore ed ex imitatore ligure non ha risentito più di tanto in termini di ascolti del clamoroso passaggio dalla TV di Stato a un’emittente sì in ascesa ma tutta da scoprire come il Canale Nove.

Fabio Fazio ha continuato a godere dell’attenzione di un vasto pubblico ormai ampiamente fidelizzato che lo ha continuato a seguire nonostante il suo addio (decisamente forzato) alla RAI. Ciononostante ai piani alti di Viale Mazzini nessuno ha rimpianto il suo allontanamento.

A settembre prossimo avrà dunque inizio la seconda stagione consecutiva di “Che tempo che fa” sulle frequenze del canale di proprietà di Discovery, il colosso americano dell’entertainment che ha deciso di lanciare il guanto di sfida ai competitor più importanti del mercato televisivo.

Fabio Fazio, questa sì che è una mazzata: la rottura è definitiva. Non c’è niente da fare

Nelle ultime ore però un’ombra piuttosto inquietante sta accompagnando lo stesso Fazio, che in questi giorni si sta godendo un periodo di meritato relax in vista del ritorno sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato dall’account “Pizzaliks“, una sorta di versione social del popolare sito “Dagospia“, il conduttore genovese sarebbe in pessimi rapporti con una figura a lui molto cara.

Come molti sanno in occasione delle ultime edizioni di “Che tempo che fa” andate in onda su Rai Tre, ospite fisso del programma era il giornalista ed editorialista del quotidiano “La Stampa“, Massimo Gramellini.

Fabio Fazio, lo strappo sorprende tutti: i motivi lasciano senza parole

Dopo l’addio all’emittente pubblica di Fazio anche l’opinionista torinese è approdato in Tv, tanto che dallo scorso anno conduce il programma “In altre parole” in onda sulle frequenze di LA7.

E proprio l’impegno televisivo di Gramellini sarebbe la causa della rottura con Fazio.

Entrambi infatti avrebbero dato vita a una sorta di ‘battaglia degli ospiti’. Tanto per fare un esempio: se un certo personaggio andava ospite da Fazio, Gramellini lo bollava come indesiderato e viceversa. Va sottolineato come per ora si tratti di voci non confermate ma che i diretti interessati non hanno ancora smentito. Vedremo cosa succederà.