Con quasi 4mila abitanti, questo Comune laziale è famoso per il BURRO | Solo qui mangi i biscotti più buoni d’Italia

Se sei un autentico goloso non puoi perderti la patria del gusto: il Paese del burro va visto almeno una volta nella vita.

Chi vive qui può assaporare ogni giorno tanti prodotti genuini e chi abita in questo comune laziale ha il vantaggio di poter mangiare dei biscotti eccezionali.

Lascia perdere la dieta e corri a scoprire tutta la bontà e la bellezza del Paese del burro.

Chi fa visita a questo Comune laziale si regala un autentico viaggio per il palato e lo spirito, perché l’atmosfera mistica del luogo incontra la natura, la buona tavola e il vero relax.

Si trova a pochi passi da Roma: ecco come si chiama e come arrivarci.

Il Paese del burro, il paradiso del gusto a pochi passi da Roma

L’Italia è piena di borghi bellissimi e di prodotti genuini che nascono dalla terra o vengono coltivati, oppure si cucinano, solo ed esclusivamente nel Bel Paese. L‘eccellenza della buona tavola italiana è nota in tutto il mondo ed esiste un borgo in particolare che, a quanto pare, può essere considerato davvero la patria del gusto.

Si trova nel cuore del Lazio, nella bellissima area della Sabina, a pochi chilometri dalla capitale. Si tratta di un luogo che unisce la spiritualità ai peccati di gola, l’arte alla storia, il relax alla natura. Se tu sei un amante della buona tavola, dei sapori di una volta e delle ricette genuine, allora non puoi non concederti il piacere di far visita al Paese del burro. Ne resterai sorpreso!

Dove si trova il Comune laziale amato dai veri golosi

Il paese del burro è uno dei comuni attraversati dal cosiddetto cammino di San Francesco. Si tratta di uno dei borghi più belli d’Italia in cui sorge l’abbazia di San Pastore e la bellissima Collegiata San Michele Arcangelo, che risale al 1655. Insomma qui si respira un’area mistica ma ci si può lasciare andare anche ai piaceri della buona tavola.

Il Comune in questione si chiama Contigliano e conta appena 4.000 anime. Sorge nella Valle Santa Reatina a circa un’ora e 40 minuti di auto dalla città eterna, ovvero 90 km. La produzione casearia di Contigliano è antica e famosa e vanta uno dei prodotti artigianali più amati di tutta Italia. Stiamo parlando del burro. Il burro non è però l’unica bontà del posto. Anzi, la pizza sucia allieta ogni anno i palati di visitatori e local, specialmente in occasione della tradizionale sagra di Contigliano. Si tratta di un dolce natalizio preparato con frutta secca, fichi secchi e pasta del pane.