Con solo 84 anime è tra i borghi più belli del Lazio | Qui il castello è il pezzo forte, sembra di essere a Hogwarts

In questo luogo si respira un’atmosfera magica dove il bellissimo castello rende tutto ancora più speciale.

Il Lazio è ricco di borghi bellissimi ma quello di cui parleremo oggi è davvero in grado di coinvolgere i visitatori donando loro uno spettacolo unico nel suo genere.

Con poco più di 84 anime, in questo posto sorge un Castello medievale circondato da splendide campagne e che ancora oggi affascina come allora.

Parliamo di un borgo le cui origini sono davvero antichissime e che affondano probabilmente tra il 774 e il 776, periodo in cui il re longobardo Desiderio, si fece promotore e artefice della sua fondazione.

Insomma qui natura, storia e arte sono realmente tangibili. Quindi se hai voglia di trascorrere una giornata o un weekend lontano dal caos della città, non puoi perderti assolutamente questa meta.

Un luogo ricco di storia dalle origini antichissime

Come anticipato, questo borgo secondo come sostengono alcuni studiosi è stato costruito tra il 774 e il 776 ma come riporta lazionascosto.it, le notizie ufficiali risalgono soltanto alla prima metà del Duecento. Diversi nobili hanno stabilito in questo luogo la loro residenza tra cui i Monaldeschi, il marchese Marcello Raimondi nel 1644, e Donna Olimpia Maidalchini in Pamphili.

Nei primi decenni del secolo scorso la proprietà passò alla Sig.na Beatrice Mariani ma è stata in seguito venduta nel 1970, al famoso pittore di arte contemporanea Balthasar Klossowski de Ròla meglio conosciuto con il nome di Balthus. Dopo questo cenno storico, scopriamo nel prossimo paragrafo il suo nome e come raggiungerlo.

Il famoso borgo e il suo Castello medievale

Immerso tra le colline del Viterbese, nel cuore della Valle del Tevere, sorge l’affascinate borgo di Montecalvello, dominato dalla massiccia mole del Castello di Balthus. E’ davvero un piccolo gioiello della Tuscia. Il piccolo paese si trova lungo la SP 18 ed è frazione di Viterbo da cui dista 21 km. Si erge su un colle a 168 metri d’altezza, intorno al borgo troviamo una manciata di edifici e la chiesa di Santa Maria Assunta situata all’interno delle mura castellane. Il maniero colpisce subito per il suo aspetto massiccio e austero.

La sua popolarità però si deve al Castello di Balthus che è possibile individuare grazie ad una fontana rotonda al centro. L’ambiente è chiuso a destra da alcune case e a sinistra dalle sue imponenti mura. Qui non appena si arriva, si sarà subito avvolti dalle antiche atmosfere medievali. In pochi attimi ci si ritroverà a fare un salto temporale che porterà nel classico villaggio del XVI secolo. Nonostante lo scorrere del tempo gli edifici hanno conservato quel fascino tanto che ancora oggi il maniero continua ad attirare artisti e registi che qui hanno trovato uno scenario unico per girare alcune scene dei loro film come “Il Racconto dei Racconti” di Garrone, “Preferisco il Paradiso” (storia di San Filippo Neri) di G. Campiotti e la serie televisiva su Leonardo Da Vinci.