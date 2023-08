Concerti settembre 2023, da Milano a Roma e Napoli: il live più importanti

(Adnkronos) – La stagione estiva dei concerti continua anche per tutto il mese di settembre 2023. Da Milano a Roma a Napoli, si tratta di un mese ricco di live di artisti italiani (come Claudio Baglioni, Rosa Chemical, Marracash, i Pooh) e internazionali (Björk, Daði Freyr, Franz Ferdinand). Ecco la lista degli eventi in ordine alfabetico:

5 Seconds Of Summer – 26 settembre -Mediolanum Forum, Assago (Milano)

Alessandra Amoroso – 26 settembre – Una Nessuna Centomila in Arena – Arena Verona

Alex Britti – 7 settembre – Castello Sforzesco, Milano

Almamegretta – 22 settembre – Ex Base Nato, Napoli Alva Noto – 28 settembre – Teatro Sorchi, Modena Articolo 31, 1 settembre – Villa Bellini, Catania B.i – 28 settembre – Alcatraz, Milano Björk: 12 settembre – Mediolanum Forum, Assago (Milano); 23 settembre – Unipol Arena, Bologna Caetano Veloso – 27 settembre – Auditorium Parco della Musica, Roma Claudio Baglioni: 21, 22, 23, 28, 29 30 settembre – Foro Italico, Roma Coma Cose: 1 settembre – Esedra di Palazzo Te, Mantova; 2 settembre – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro (Udine); 5 settembre – Piazza della Loggia, Brescia; 15 settembre – Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano) Dardust – 8 settembre – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Firenze Daði Freyr: 17 settembre – Locomotiv Club, Bologna; 18 settembre – Santeria Toscana 31, Milano Edoardo Bennato: 4 settembre – Piazza Duomo, Prato; 6 settembre – Carroponte, Milano Fabri Fibra: 23 settembre – Ippodromo SNAI La Maura, Milano; 26 settembre – Auditorium Parco della Musica, Roma Francesca Michielin: 9 settembre – Ritmika Festival – Moncalieri (Torino); 10 settembre – Castello Sforzesco, Milano; 18 settembre – Festival della Bellezza, Verona; 26 settembre – Una Nessuna Centomila, Arena di Verona Francesco Guccini – 23 settembre – Teatro Romano, Verona Franz Ferdinand: 1 settembre – Arena della Regina, Cattolica (Rimini); 2 settembre – Parco di Serravalle, Empoli (Firenze) Gianni Morandi – 2 settembre – Esedra di Palazzo Te, Mantova Giusy Ferreri: 3 settembre – Scorre, Il Festival – Bondeno (Ferrara); 17 settembre – Piazza Carlo Marx, Irsina (Matera) God Is An Astronaut – 22 settembre – Auditorium San Domenico, Foligno (Perugia) Il Volo: 2, 3, 4, 6, 8, 9 settembre – Teatro Arcimboldi, Milano James Blake – 18 settembre – Fabrique, Milano Lazza: 8 settembre – Ippodromo Snai San Siro, Milano; 10 settembre – Decibel Open Air 2023, Sesto Fiorentino (Firenze) Levante, 27 settembre – Arena di Verona Lime Cordiale – 19 settembre – Legend Club, Milano Lo Stato Sociale – 2 settembre – Carroponte, Milano Lucio Corsi – 9 settembre – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Firenze Ludovico Einaudi – 16 settembre – Borgata Nocello, Dogliani (Cuneo) Manuel Agnelli – 7 settembre – Carroponte, MIlano Marlene Kuntz – 6 settembre – Cortile del Castello Visconteo, Pavia Marracash: 23 settembre – Ippodromo Snai La Maura, Milano; 30 settembre – Ippodromo di Agnano, napoli Massimo Ranieri: 3 settembre – Piazza del Comune, Cremona; 8 settembre – Arena Sferisterio, Macerata; 11 settembre – Teatro Storchi, Modena Modà – 28 settembre – Arena di Verona Naska – 1 settembre – Castello, Brescia Negramaro: 22, 23, 24 settembre – Arena di Verona Negrita – 30 settembre – Gran Teatro Morato, Brescia Neima Ezza – 2 settembre – Trf Live, Cremona Nf – 23 settembre – Fabrique, MIlano Paky – 11 settembre – Cortile Ferdinando, Caserta Paola e Chiara: 3 settembre – Teatro Romano, Verona; 5 settembre – Laghetto di Villa Ada, Roma; 7 settembre – Ritmika, Moncalieri (Torino); 9 settembre – Castello, Brescia; 15 settembre – Circolo Magnolia, Segrate (Milano) Paolo Fresu – 16 settembre – Parco delle Rimembranze, Castelfidardo (Ancona); 17 settembre – Vigneto Azienda Agricola Terre dei Borghi, Arquà Petrarca (Padova); 18 settembre – Parco Pubblico, Arena Spettacoli Villa Avellino, Pozzuoli (Napoli); Paul Weller – 20 settembre – Alcatraz, Milano; 21 settembre – Estragon, Bologna; 22 settembre – Auditorium Parco della Musica, Roma; 24 settembre – Palazzo del Turismo, Jesolo (Venezia) Pinguini Tattici Nucleari: 9 settembre – Campovolo, Reggio Emilia Pooh: 16 e 17 settembre – Teatro Antico, Taormina (Messina); 19 settembre – Teatro Valle dei Templi, Agrigento; 21 settembre – Arena Flegrea, Napoli; 24 settembre – Villa Manin, Codroipo (Udine); 27 settembre – Arena Estiva Fiera, Bergamo; 29 e 30 settembre – Arena di Verona Renga e Nek: 2 settembre – Piazza dei Cavalieri, Pisa; 5 settembre – Arena di Verona; 7 settembre – Piazza della Loggia, Brescia; 9 settembre – Oversound Music Festival, Capaccio Paestum (Salerno) Robert Plant & Saving Grace: 1 settembre – Rotonda Via Paolo Pinto, Bari; 3 settembre – Teatro Romano di Ostia Antica, Roma; 5 settembre – Teatro degli Arcimboldi, Roma; 6 settembre – Piazza dei Signori, Vicenza; Rodrigo y Gabriela: 29 settembre – Santeria Toscana 31, Milano; 30 settembre – Estragon, Bologna Rosa Chemical: 1 settembre – Together Music Festival, Aosta; 8 settembre – Area cantieri Navali, Pirodraga (Boretto, Reggio Emilia); 9 settembre – Pride Village Virgo, Padova; Salmo – 2 settembre – Villa Bellini, Catania Santi Francesi: 6 settembre – Ritmika Soen, Moncalieri (Torino); 30 settembre – Locomotiv Club, Bologna; Sud Sound System – 16 settembre – Arena Milano Est, Milano; Tony Hadley – 30 settembre – Lo Quarter, Alghero Sassari) Tribes – 26 settembre – Santeria Toscana 31, Milano Umberto Tozzi: 23 settembre – Teatro Antico, Taormina (Messina); 24 settembre – Teatro di Verdura, Palermo Venditti e De Gregori – 21 settembre – Arena di Verona Verdena – 23 settembre – Spring Attitude, Roma 