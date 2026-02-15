Concerto jazz gratuito ad Ardea: Stefano Di Battista rende omaggio a Ennio Morricone

Ardea si prepara a una serata di musica dal vivo capace di richiamare pubblico ben oltre i confini cittadini. Sabato 21 febbraio 2026, alle 20.00, la Sala Consiliare “Sandro Pertini” ospiterà Ardeajazz Winter con Stefano Di Battista, sassofonista romano noto anche al pubblico internazionale. L’evento è annunciato con ingresso libero fino a esaurimento posti, con regia organizzativa dell’Associazione Filarmonica e patrocinio del Comune di Ardea: una formula che unisce qualità artistica e accessibilità.

Concerto jazz ad Ardea: luogo, orario, accesso

Le indicazioni diffuse dalla pagina Ardea Jazz e riprese nei comunicati locali riportano una cornice precisa: appuntamento in via Laurentina km 32.500, inizio alle 20.00, accesso gratuito fino al limite della capienza. È un dato importante perché orienta la partecipazione reale del pubblico: in una sala istituzionale, il fattore tempo d'arrivo pesa molto e può determinare la possibilità di entrare.

Per questo gli organizzatori insistono su comunicazione essenziale, senza ambiguità su orari e modalità d'ingresso. L'accesso libero, in un cartellone di qualità, rende l'appuntamento appetibile sia per appassionati storici sia per chi vuole avvicinarsi al jazz per la prima volta.

Stefano Di Battista Quartet: omaggio a Ennio Morricone

Il concerto prevede Stefano Di Battista al sax con Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria. L’impianto musicale richiama il progetto “Morricone Stories”, dedicato al repertorio del Maestro, già presentato in diverse tappe live e legato a un album ufficiale del 2021.

La cifra artistica sta proprio qui: temi notissimi della storia del cinema italiano riletti con linguaggio jazz, improvvisazione e rispetto della scrittura originaria. Non è una semplice operazione nostalgia; è un lavoro di rilettura che punta su eleganza sonora, dinamica e libertà interpretativa, mantenendo riconoscibile l’identità melodica di Morricone.

Perché Ardeajazz Winter conta per il territorio

Dal punto di vista culturale, la serata conferma una linea già visibile: il Comune dispone di un canale eventi strutturato e l’attività musicale trova spazio stabile nel calendario cittadino. Inserire un nome come Di Battista in questo percorso significa alzare il profilo della rassegna invernale e dare continuità a una proposta che valorizza Ardea anche fuori stagione turistica.

L'impatto non riguarda solo il pubblico jazz abituale: occasioni di questo tipo avvicinano nuovi ascoltatori, favoriscono presenza in città nelle ore serali e consolidano un rapporto virtuoso con luoghi istituzionali usati come case della cultura, non solo come sedi amministrative.

Organizzazione, reazioni e informazioni utili

La macchina organizzativa ruota su un modello chiaro: associazione promotrice, sostegno istituzionale, canali social per aggiornamenti, contatto diretto per il pubblico. L’annuncio del concerto è stato pubblicato sui profili dedicati alla rassegna e rilanciato da testate locali, con dettagli pratici su ingresso e sede.

Per partecipare conviene arrivare con anticipo e monitorare i canali ufficiali Ardea Jazz e Ardea Filarmonica; resta disponibile anche il numero informazioni 3471437326, indicato nella comunicazione pubblica dell’evento. Se meteo e viabilità favoriranno gli spostamenti, l’affluenza potrebbe essere alta già dal tardo pomeriggio.