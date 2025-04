Concertone del Primo Maggio a Roma: tutti i cantanti con dettagli e curiosità

Ghali, Gazzelle, Serena Brancale, Achille Lauro, Giorgia ed Elodie: un parterre di stelle per illuminare il Concerto del Primo Maggio a Roma. Questa straordinaria kermesse musicale tornerà a far vibrare Piazza San Giovanni, dopo un breve trasferimento al Circo Massimo l’anno precedente.

Un cast di stelle

Oltre a Lucio Corsi, in preparazione per la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025, la line-up vede l’aggiunta di artisti di rilievo come Brunori Sas, Alfa, Gaia Joan Thiele, Shablo, Franco126, Mondo Marcio, Gabry Ponte e molti altri. Il tutto cucito insieme da un filo di eclettismo e passione.

Ospiti sulla scena

Non mancheranno artisti altrettanto importanti. Pensiamo a Ghali, Gazzelle, The Kolors, Serena Brancale, Carl Brave e Tredici Pietro, l’erede dell’inconfondibile Gianni Morandi. Un cast che promette scintille sulla prestigiosa scena di Piazza San Giovanni.

L’omaggio a Papa Francesco

La musica è un ponte, un collante tra le persone, un linguaggio che arriva dove a volte le parole non possono. Su queste premesse si colloca un omaggio a Papa Francesco, paladino del messaggio pacifico e universale che la musica può trasmettere.

Il commento dei presentatori

Le emozioni tra i presentatori sono già palpabili. Noemi estraia una vibrante corda patriotica, BigMama rimpiange il proprio debutto, Ermal Meta scherza sull’eventualità di una pioggia come quella dello scorso anno. C’è anche spazio per l’autoironia di “il prof” Vincenzo Schettini.

Il ruolo della Rai

Per tutta la durata dell’evento, la Rai svolgerà al meglio il proprio ruolo di servizio pubblico, utilizzando tutte le professionalità a sua disposizione. Il direttore artistico Massimo Bonelli ha evidenziato come la line-up rispecchi i gusti dei più giovani, confermando la volontà di dare spazio a tutte le declinazioni del panorama musicale italiano.

Uno spot realizzato dall’IA

Più bizzarro è il fatto che lo spot promozionale del concerto è stato realizzato con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Una scelta che ha suscitato curiosità e interrogativi, sottolineando come la tecnologia si stia lentamente facendo strada in tutti gli aspetti della nostra vita.

© Riproduzione riservata