Concorso Comune di Roma: dettagli su domanda, requisiti e selezioni

Introduzione al concorso

Il comune di Roma, con il suo bando per 808 posti di lavoro presso il Campidoglio, ha suscitato un notevole interesse: già si contano ben 35 mila domande presentate. Questa cifra è stata rivelata dall’assessore al Personale Giulio Bugarini durante un recente incontro della commissione Roma Capitale. Anche se i numeri sono destinati a crescere, c’è ancora un po’ di tempo per inviare la propria candidatura. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Profili professionali richiesti

Chi desidera partecipare può farlo attraverso il sito della pubblica amministrazione (inpa.gov.it). Il bando scade mercoledì 4 giugno alle 23.59 e riguarda dieci profili non dirigenziali. La prima tornata di assunzioni prevede l’ingresso di 72 operatori suddivisi in quattro categorie: servizi di supporto e custodia, servizi tecnici, giardinieri e autisti/trasportatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il secondo bando è riservato a 450 istruttori tra amministrativi e tecnici, mentre il terzo coinvolge 286 posti per funzionari amministrativi, tecnici, addetti ai servizi ambientali e alla gestione dei sistemi informatici.

Svolgimento delle prove

I partecipanti dovranno affrontare una preselettiva con 40 domande a scelta multipla da completare in un’ora. Le banche dati dei quesiti saranno disponibili sul sito di Formez quindici giorni prima dell’esame. Una volta superata questa fase iniziale, i candidati saranno suddivisi in dieci concorsi distinti per ciascun profilo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I tempi per le prove scritte variano: i bandi dell’area funzionari prevedono 60 domande con 90 minuti a disposizione, quelli per gli istruttori ne avranno 50 da svolgere in 75 minuti, mentre gli operatori dovranno rispondere a 40 domande entro un’ora. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tempistiche e graduatorie

L’amministrazione punta a concludere l’intero processo entro la fine dell’anno. Secondo l’assessore Bugarini, la fase preselettiva si terrà entro fine giugno; le prove scritte seguiranno nel mese di luglio e quelle orali dopo l’estate. Le graduatorie definitive dovrebbero essere pronte entro dicembre.

Validità delle liste

Le liste degli idonei avranno validità triennale. Questo approccio permetterà al comune di avere un serbatoio di figure pronte all’impiego, tenendo conto che spesso i selezionati rinunciano o cambiano lavoro a causa dei salari relativamente bassi offerti rispetto ad altre istituzioni pubbliche.

© Riproduzione riservata