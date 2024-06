Concorso lampo, l’INPS assume a tempo indeterminato | ‘Basta conoscere l’italiano’: fai domanda entro venerdì

Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, non lasciarti sfuggire il nuovo concorso INPS. Ora assumono davvero chiunque.

Preparati a entrare nell’ente pubblico italiano grazie al concorso INPS e a essere assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato: finalmente è arrivata la notizia che stavi aspettando da tanto tempo.

Scopri su quali materie vertono le prove d’esame, e quando ci saranno le selezioni per diventare impiegati dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, e dai una svolta alla tua carriera.

Non lasciarti scappare l’occasione per trovare un nuovo impiego stabile e sicuro: hai di tempo solo fino a venerdì per candidarti: ecco quali sono i requisiti richiesti ai nuovi assunti, le posizioni ricoperte e la sede di lavoro.

Concorso INPS, la nuova opportunità per gli assistenti ai servizi

Finalmente è arrivata una nuova grande opportunità di lavoro per tutti gli italiani non occupati, che sono alla ricerca di un nuovo impiego stabile e sicuro. La bella notizia è che a cercare nuove figure professionali è l’ente pubblico più importante d’Italia.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale infatti, nei giorni scorsi ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di nuovi 25 impiegati che saranno chiamati a svolgere il ruolo di assistente ai servizi. Questa occasione è rivolta anche a chi non ha conseguito la laurea, il titolo di studio necessario infatti è il diploma di scuola superiore, ma vediamo qual è la sede di lavoro, quali sono i requisiti minimi richiesti, come inoltre la domanda e qual è la data entro cui poter presentare la propria candidatura.

Requisiti e data utile per la presentazione della domanda

Come è esplicitato nel bando, disponibile a questo link Bando Area Assistente Servizi.pdf, i principali requisiti per candidarsi per il Concorso pubblico, per esami, a 25 posti di Assistente ai Servizi (profilo amministrativo), Area degli Assistenti (ex B1)sono:

– aver conseguito il Diploma di scuola superiore di durata quinquennale;

– Conoscenza certificata della lingua italiana e tedesca (livello B2);

– Certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici (tedesco, italiano o ladino). A cui ai aggiungono, chiaramente, aver la maggiore età, avere la cittadinanza italiana, non aver condanne penali, non essere stati destituiti da impieghi presso uffici ed enti della Pubblica Amministrazione, essere fisicamente idonei all’impiego.

La sede di lavoro è Bolzano, Trentino Alto Adige, e la domanda può essere presentata, come abbiamo anticipato entro venerdì 5 luglio, e va trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC da inoltrare a: direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it.