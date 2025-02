Velletri, Sambuci, Piglio, San Vito Romano e Artena in vetta al sesto concorso oleario “Oro verde” della provincia sud-est di Roma e dell’Alta Valle del Sacco. La premiazione si è tenuta sabato scorso nella sala Ripari del Comune di Colleferro, alla presenza del vice sindaco colleferrino Giulio Calamita e del vice sindaco di Artena Livia Latini. Anche quest’anno il concorso ha ricevuto il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Hanno patrocinato la manifestazione, organizzata dall’Associazione Ferao con la collaborazione dell’Associazione Capol, i Comuni di Artena, Colleferro, Ciampino, Olevano Romano, Montelanico, Lariano e il Gal dei Castelli Romani e Monti Prenestini. Luciano Carocci (Artena)

In apertura della manifestazione il vice sindaco di Colleferro Giulio Calamita ha evidenziato le attività promosse dal Comune per far conoscere agli studenti delle scuole il mondo dell’olivicoltura e dei prodotti agricoli dell’area. Allo stesso modo, il vice sindaco di Artena, Livia Latini, ha spiegato che l’Amministrazione artenese è impegnata in tre progetti educativi nelle scuole. È seguito l’intervento di Giuseppe Raviglia, Presidente del comitato locale Segni Colleferro Artena Cori – BCC Roma, istituto impegnato nel sostegno alle imprese agricole, e la proiezione di un’intervista al presidente della BCC di Roma Maurizio Longhi. Gina Pecorari (Artena)

“Il settore olivicolo ha compiuto negli ultimi anni un deciso passo avanti verso la qualità” ha spiegato Luigi Centauri presidente dell’associazione CAPOL e Capo panel del Concorso “Oro Verde”. “Quando le olive vengono raccolte precocemente – ha aggiunto -, ossia non ancora completamente mature, donano un olio dalle caratteristiche di pregio che può essere apprezzato sia dagli esperti che dai consumatori. Inoltre – ha aggiunto Centauri -, va sottolineato che le proprietà curative e nutrizionali degli oli extravergine di qualità, oggi ben rappresentate dal termine nutraceutico, sono state dimostrate da molti studi scientifici: l’olio extravergine di qualità è ricco di antiossidanti quali la vitamina E, la vitamina A, l’acido oleico, i polifenoli, e sostanze a cui vengono attribuite capacità antineoplastiche quali l’oleocantale”. Patrizia Antonetti (Velletri)

Dal presidente dell’Associazione Ferao, organizzatrice del concorso, Luigi Biagi, sono arrivati i complimenti a tutti i partecipanti per la qualità dei campioni di olio presentati, l’invito a sensibilizzare i decisori politici a promuovere l’utilizzo di olio extravergine di qualità nelle mense scolastiche e a mettere in atto azioni per censire e recuperare all’olivicoltura gli oliveti abbandonati, anche a salvaguardia del territorio da incendi e dissesti idrogeologici. Carlo Noro (Piglio)

I riconoscimenti assegnati

1° premio Patrizia Antonetti (Velletri)

2° premio Antonello D’Annibale (Velletri)

3° premio Cesare Rocchi (Velletri)

4° premio Az. Agr. Enza Pennacchi (Velletri)

5° premio Nazzario Proietti (Sambuci) Nazzario Proietti (Sambuci)

Premio del Consumatore: Cesare Rocchi (Velletri)

Gran Menzione Valle del Sacco: Carlo Noro (Piglio)

Gran Menzione Monti Prenestini: Giuseppe Matteo Fianco (San Vito Romano)

Gran Menzione Area Veliterna: Roberta Orlandi (Velletri)

Gran Menzione Monti Lepini: Gina Pecorari (Artena)

Menzione territorio di Artena: Luciano Carocci Cesare Rocchi con Cristina Rocchi (Velletri)

© Riproduzione riservata