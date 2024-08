Condizionatore, hai sempre usato l’impostazione sbagliata: premi il bottone ‘salva-bolletta’ | Svelato il segreto per abbattere i costi

Così userai il condizionatore risparmiando tanti soldi: casa fresca spendendo poco

Con il caldo di questi giorni, che si sta abbattendo su tutta l’Italia indipendentemente dalla posizione della città, molti italiani stanno correndo alla disperata ricerca di un condizionatore, da installare il prima possibile. Avere la casa fresca, infatti, è un sollievo almeno di sera e di notte e favorisce un riposo più profondo.

Un problema del condizionatore, però, è quello del costo. Questo elettrodomestico consuma parecchia energia e la modalità deumidificatore, che tanti usano pensando che li faccia risparmiare, in realtà è quasi più onerosa della modalità freddo.

Oggi vi diamo un consiglio per risparmiare sull’uso del condizionatore e per avere bollette alleggerite: ecco cosa dovete fare, questo bottone vi salverà.

Così risparmierai con il condizionatore!

Innanzitutto, una prima regola riguarda la temperatura costante. Un modo per risparmiare con l’uso del condizionatore è quello di tenerlo sempre acceso. Sebbene sembri controintuitivo, infatti, molti italiani sbagliano poiché lo accendono per un’ora al giorno e lo impostano, per esempio, a 20°C. Per raggiungere quella temperatura, l’elettrodomestico lavorerà e consumerà tantissimo: se poi, una volta raggiunta, lo si spegne e lo si riaccende nella medesima modalità due o tre ore dopo, la mole di lavoro sarà la medesima. Al contrario, tenerlo acceso per più ore a una temperatura più alta, per esempio 27°C o 28°C o comunque una manciata di gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, lo farà lavorare molto meno poiché non ci saranno picchi di richiesta di energia.

Un altro consiglio, inoltre, riguarda l’abbandono della modalità deumidificatore. Come abbiamo anticipato, infatti, questa non consente un risparmio, anzi: consuma di più poiché, per raccogliere l’umidità, il dispositivo deve erogare più gas refrigerante nell’evaporatore.

Scegliere condizionatori nuovi

Un ultimo consiglio riguarda il tipo di condizionatore che si sceglie di installare. Sebbene la spesa di acquisto e di manodopera sia ingente, il consiglio è quello di investire un po’ di più nel dispositivo in sé e per sé: in questo modo, ci si assicura un condizionatore di classe energetica alta, che abbia consumi minori e inquini meno.

Inoltre, fare una revisione periodica e pulire i filtri del condizionatore prima di ogni stagione estiva allunga la vita dell’elettrodomestico, quindi permette il suo corretto funzionamento e favorisce un risparmio, sia dal punto di vista energetico che di eventuale manutenzione.