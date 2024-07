Condizionatore, sono anni che lo usi male | Bollette horror per colpa tua: c’è un pulsante che ti salva la vita

Sei salvo, non spenderai più un euro per il condizionatore: schiaccia subito il pulsante

Siamo nel pieno di un’altra estate caldissima. Nonostante a maggio e a giugno il sole si sia fatto desiderare e i primi due mesi della bella stagione siano stati dominati dalle piogge intense ed incessanti, oggi il termometro non lascia spazio ad interpretazioni e il caldo è davvero arrivato.

Chi vive al mare o in montagna si salva perché, chi con un bagno nell’acqua fresca e chi con una passeggiata nei boschi, riesce a salvarsi dalla calura. Al contrario, però, chi vive in città non ha scampo e, se nel weekend cerca un po’ di refrigerio in piscina, di fatto l’unica sua salvezza è spesso rappresentata dal condizionatore.

Oggi vi sveliamo un metodo per risparmiare un po’ sul condizionatore, elettrodomestico fondamentale ma comunque energivoro e dispendioso per quanto riguarda l’energia elettrica: ecco cosa devi fare, così potrai avere la casa sempre fresca in modo economico.

Così userai il condizionatore ma risparmierai tantissimo

Il condizionatore oggi come oggi è fondamentale in molte case. Negli ultimi anni, l’acquisto di questi dispositivi è aumentato incredibilmente: ad oggi, secondo l’ISTAT, il 48,8% delle famiglie dispone di un sistema di climatizzazione. La maggiore diffusione è in Veneto, dove la percentuale sale al 70%; all’ultimo posto in classifica, invece, c’è la Valle D’Aosta con una percentuale del 4,7%. Se da un lato tutti farebbero carte false per averlo, dall’altro lato i suoi costi non non indifferenti! Gli esperti, quindi, hanno dato dei consigli per risparmiare un po’ in bolletta e il primo è quello della deumidificazione.

Sebbene si pensi che solo con l’opzione “freddo” si possa rinfrescare la casa, di fatto poiché il caldo molto spesso è causato da alti tassi di umidità, anche solo ridurre l’umidità in casa contribuisce alla creazione di un clima piacevole e dove è possibile dormire e riposarsi. Provare per credere!

Risparmiare con il condizionatore

Un altro consiglio per il risparmio nonostante l’uso del condizionatore riguarda la programmazione: al posto di accenderlo a 18°C quando si rientra in casa dopo una giornata di lavoro, è meglio programmarlo a una temperatura più alta, ma comunque fresca, durante le ore della giornata, così che al rientro la casa sia già fresca.

In generale, infatti, è meglio evitare che il condizionatore debba raggiungere una temperatura estremamente bassa rispetto a quella presente al momento dell’accensione, poiché questo causa consumi importanti. Favorire un raffrescamento graduale, infatti, è la strategia consigliata per risparmiare.