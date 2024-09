“Confessato l’omicidio della madre”: Mediaset, orrore puro durante la diretta | Panico e sgomento tra i telespettatori

Momenti a dir poco drammatici quelli vissuti a Mediaset. Non era mai accaduto che si confessasse un omicidio in diretta televisiva

La programmazione di Mediaset sta ottenendo eccellenti risultati in questi primi giorni di autunno. Tutte o quasi le trasmissioni di punta del colosso televisivo di Cologno Monzese sono in vantaggio sulla concorrenza nella classifica degli ascolti. Ma quanto accaduto nelle ultime ore rischia di compromettere l’immagine dell’intera azienda.

Dopo un’annata, la prima alla guida del talk show, di transizione, “Pomeriggio Cinque” condotto da Myrta Merlino sta conquistando consensi e l’apprezzamento di pubblico e di una buona parte della critica.

Del resto l’ex giornalista e anchor woman di LA7 ha dovuto sostituire un mostro sacro come Barbara D’Urso, un’impresa tutt’altro che facile. Per questo era prevedibile assistere a una prima stagione di transizione, come più volte sottolineato dallo stesso numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Una volta conclusa la lunga fase di rodaggio la conduttrice di origini campane ha saputo adattare alla perfezione il suo stile alla tipologia del talk show pomeridiano di Canale 5. Il risultato è un aumento degli ascolti e una crescita del gradimento da parte dei telespettatori.

Mediaset, scandalo e orrore: peggio di così non poteva andare

Proprio all’interno di “Pomeriggio Cinque” è andato in scena uno ‘spettacolo’ a dir poco raccapricciante, un momento unico, con una connotazione palesemente negativa, nella storia della televisione italiana.

È qualcosa di orribile e speriamo irripetibile, capace di scatenare la rabbia di centinaia di migliaia di spettatori e di utenti delle varie piattaforme social, che hanno espresso tutto il proprio sdegno attraverso post e messaggi di vario tipo.

Mediaset, la confessione in diretta è da brividi: non era mai accaduto

È successo che nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lo scorso lunedì uno degli inviati di Myrta Merlino ha intervistato un uomo ricercato dalla polizia, che ai microfoni della trasmissione ha ammesso di aver tolto la vita all’anziana madre.

Una confessione shock che ha fatto rabbrividire il pubblico presente in studio e i tanti che in quel momento assistevano da casa alla trasmissione. Tra questi anche la giornalista di LA7 Gaia Tortora, che ha sfogato tutto il suo disappunto in un messaggio pubblicato sui suoi profili social. “Quello che è accaduto a ‘Pomeriggio 5’ è gravissimo. Non è questo il nostro mestiere, stiamo toccando il fondo“.