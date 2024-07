Congelatore, impostalo subito a questa temperatura | Bolletta dimezzata dal primo mese

Così risparmierai sulla bolletta, anche il freezer ti costerà poco o niente

Impossibile non usare il freezer, oggi come oggi. La maggior parte delle famiglie italiane, infatti, lo sfrutta per minimizzare il numero di spese mensili: acquistando un po’ di scorta e stipandola in freezer, infatti, si potrà avere carne, pesce e verdura a lungo, senza rischiare che scada o che vada a male.

Questo elettrodomestico, inoltre, consente anche di preparare un gran numero di scorte pronte al consumo: si pensi alle lasagne, ai cannelloni, ai legumi già cotti o ai sughi! Basta prepararli in anticipo, quindi lasciarli raffreddare e riporli in freezer per averli disponibili quando si ha poco tempo per cucinare.

Un problema del freezer, però, è quello del costo. Come tutti gli elettrodomestici, infatti, ha un dispendio di energia non indifferente e questo a fine trimestre si fa sentire nella bolletta dell’energia elettrica: oggi, però, vi sveliamo un modo per risparmiare.

Così risparmierai anche sul freezer: non sbagliare

Per conservare i cibi nel modo migliore, così che siano sicuri a lungo e che non deperiscano, è importante che la temperatura del freezer non sia inferiore a -18°C: più scenderà oltre a questa soglia, infatti, più la conservazione degli alimenti sarà ottimale. Un freezer, comunque, consuma meno di una lavastoviglie o di una lavatrice ma, rimanendo in funzione 24 ore su 24, è meglio che lo si tenga in considerazione quando si parla di tagliare i consumi. Da evitare, quindi, le temperature folli come -30°C: per quanto ottimali per gli alimenti, causano bollette pesantissime!

Quando si acquista un freezer, inoltre, è bene sceglierne uno a basso consumo, quindi con una classe energetica A se possibile. Prendendo in considerazione un modello a pozzetto con una potenza di 300 W, che può stare acceso circa 300 ore al mese, il su consumo annuo sarà di 1000 kW. Acquistarlo di classe energetica A, quindi, permetterà di risparmiare un bel po’! Inoltre, si consiglia di aprirlo poco e solo quando è necessario, soprattutto nelle prime ore cioè quelle durante le quali raggiunge la sua temperatura.

Come ridurre i consumi

Oltre all’acquisto di un elettrodomestico di classe energetica A, ci sono altre abitudini che influiscono sul consumo del freezer. Fondamentale ad esempio è la manutenzione e la pulizia: tenerlo ben pulito, evitando l’accumulo di incrostazioni e di polvere, favorirà il corretto funzionamento. Allo stesso modo è importante tenerlo lontano da fonti di calore, quindi ad almeno 10-20 cm dal muro, così che non debba lavorare di più per raggiungere la temperatura.