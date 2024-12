Conosciuta come la CITTÀ FORTEZZA, si tratta della chicca più suggestiva del Lazio | Visitarla a dicembre è il momento più giusto

La Città della fortezza è un posto speciale, dove concedersi una pausa all’insegna della cultura, lontano dal caos cittadino.

Una piccola cittadina di origine medioevale che conserva intatto tutto il suo fascino antico, è questa la meta perfetta per la tua gira fuori porta di Natale.

Si tratta di un’autentica gemma italiana tutta da scoprire, immersa nel verde e circondata da vette spettacolari e corsi d’acqua trasparente.

Se ami visitare luoghi insoliti e originali allora ti diamo una bella notizia: non devi andare lontano, basta dirigersi verso il cuore della regione Lazio.

Scopri dove si trova la Città della Fortezza, perché viene chiamata così, quanto dista da Roma e come arrivarci.

Città della Fortezza, la meta ideale per un’esperienza suggestiva da vivere nel periodo natalizio

Per rivivere le emozioni di una volta non serve fare un viaggio indietro nel tempo. Una delle più belle fortezze antiche, di origine medievale, si trova in Italia, proprio nel cuore del Lazio. Qui c’è un borgo speciale incastonato, tra le vette dei Monti Reatini e il Terminillo, un piccolo comune bagnato dal fiume Velino, dove si trova anche un’antica area dedicata alla dea Vacuna, venerata sin dai tempi dei romani.

Questa splendida cittadina della Valle del Velino è stata fondata da re Carlo II D’Angiò e le sue mura raccontano una storia che va dal periodo preistorico, fino ai giorni nostri, passando per il Medioevo e il Risorgimento. Proprio qui infatti è stata combattuta una battaglia tra le truppe austriache e quelle italiane, guidate da Guglielmo Pepe. Il fascino di allora è rimasto intatto ed è tangibile tra le strade e i palazzi che oggi caratterizzano il centro storico della città fortezza. Scopri dove si trova e come raggiungere questo borgo dove il tempo sembra essersi fermato.

L’antico borgo medioevale nel cuore del Lazio

Il borgo di cui parliamo porta il nome di Cittaducale, in onore al sovrano che ne chiese la costruzione, e si trova in provincia di Rieti. Si tratta di una vera e propria città Fortezza, sorta nel tardo medioevo. La città della Fortezza infatti è stata fondata agli inizi del 1300 dalla famiglia nobiliare degli Angiolini, alla quale apparteneva Carlo D’Angiò. Fare un’escursione a Cittaducale vuol dire ammirare la bellissima Torre Angioina, godersi una passeggiata trai vicoli del centro storico e poter visitare i tantissimi palazzi d’epoca presenti nel piccolo borgo medioevale.

Da palazzo della Comunità a Palazzo Caroselli, fino palazzo Bonafaccia e Palazzo Vetoli ciascun merita una visita. Questo borgo speciale dista appena novantacinque chilometri da Roma e dunque si può raggiungere in un’auto in meno di un’ora e mezza.