Conosciuto come il paese delle CILIEGIE, è poco distante da Roma | Qui il clima Presepe è certo: bue e asinello presenti

Ecco qual è il vero Paese delle ciliegie e per quale motivo dovresti organizzare una visita qui al più presto.

È questo il borgo che prende per la gola ogni turista. Scopri dove si trova e assapora la delizia tipica della zona, buona da leccarsi i baffi!

Il Natale è il periodo migliore dell’anno per regalarsi un viaggio alla scoperta di luoghi speciali e ghiottonerie. Se sei amante dei dolci, dei sapori genuini e della frutta non ti puoi proprio perdere una gita al paese delle ciliegie.

Prova il piacere di perderti tra le viuzze di questo bellissimo comune del Lazio. Concediti un peccato di gola e assaggia la crostata grande venti metri, realizzata mano dai cittadini del borgo.

Si tratta di un’autentica perla del Lazio tutta da scoprire, è ricca di storia e tradizioni, oltre che di leccornie locali e si trova a poca distanza da Roma.

Il Paese delle ciliegie, l’autentica perla del Lazio tutta da scoprire

Nel cuore della regione Lazio esiste un borgo che richiama ogni anno tantissimi turisti, di cui la maggior parte golosi. Il motivo è che qui vengono coltivate le ciliegie più buone di tutto il Bel Paese. Il loro sapore dolce e avvolgente è così caratteristico che il Comune organizza ogni anno una sagra dedicata a questa eccellenza, che si tiene al 31 maggio al 2 giugno.

Durante la sagra viene realizzata ogni anno un’enorme crostata di ciliegie di circa 20 metri. Sin dall’epoca medioevale infatti, qui viene coltivata una particolare specialità di ciliegie rosse. Il Paese delle ciliegie si trova ad appena un’ora e mezza di auto da Roma. Scopri dove è situato questo borgo speciale e come raggiungerlo.

Il caratteristico comune fondato in onore di Cilenia

Il vero Paese delle ciliegie, come si legge anche su www.funweek.it, si erge tra le bellissime aree tufacee della regione Lazio ed è incastonato tra due specchi d’acqua trasparente, che sono tra i più amati della della zona. Il suo nome è Celleno e si trova a 20 km dalla città di Viterbo e a 14 km dalla bellissima Civita di Bagnoregio.

Qui il Lago di Bolsena da un lato e il lago di Alviano dall’altro creano uno scenario spettacolare. In questa location da sogno è possibile gustare le rinomatissime ciliegie rosse. Oltre alle prelibatezze del territorio, una visita a Celleno regala anche un viaggio nel tempo. Le origini della cittadina infatti risalgono al VII secolo avanti Cristo. Secondo alcuni studiosi, come testimonierebbero gli scritti di Dioniso d’Alicarnasso, Celleno è stata fondata in memoria di Cilenia, da suo padre Italo.