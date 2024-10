Contatore, hai mai premuto questo bottone? Ecco perché paghi tanto in bolletta: lo conoscono solo gli elettricisti

Contatore della luce: basta premere questo pulsante per risparmiare tanto sulla bolletta finale. Ecco il trucco degli elettricisti…

Quante volte guardando la tua bolletta della luce hai pensato a quanto questa sia aumentata nel corso degli ultimi anni? I costi infatti sono diventati estremamente alti. Magari hai pensato di dover trovare delle soluzioni per ridurre il consumo ma quello che hai ottenuto sono stati pochi spicci risparmiati a fine mese.

Di fatti non è facile capire per chi non è del mestiere quale sia la cosa che fa lievitare i consumi dell’elettricità. C’è un elemento fondamentale nelle nostre case che tendiamo a ignorare e che ci permette di tenere sotto controllo i consumi, prevenendo l’incombere di brutte sorprese.

Questo dispositivo di solito si può trovare in un angolo nascosto della casa o in una cantina e nasconde un importante segrete. Infatti, ha un pulsante che aiuta a ridurre tante il consumo finale di energia elettrica. Non tutti prestano attenzione al contatore.

I suoi pulsanti che sembrano insignificanti, aiutano in realtà a modificare il consumo di energia. Il contatore è impiegato costantemente nel monitoraggio del consumo di energia e segnala tutti i watt che vengono bruciati nella propria casa.

Pulsante da premere sul contatore per pagare meno

Eppure, non è solo questo ha anche un bottone che se premuto ti permette di modificare il consumo elettrico, andando ad avere un notevole risparmio alla fine del mese. Quel bottone infatti da la possibilità di gestire in maniera più efficace il consumo di energia nella nostra casa. Questa è una funzione che però sono ben in pochi a conoscere, solitamente chi ci lavora con questi elementi, ovvero gli elettricisti.

C’è nel contatore una funzione che è direttamente legata alla potenza elettrica. Solitamente quando si usano insieme diversi dispositivi elettronici, come forno e lavatrice, il limite previsto nel contratto salta. Non solo questo comporta il rischio di disattivazione automatica del contatore che si spegne, ma anche un aumento significativo del costo della bolletta. Per questo motivo è importante premere questo bottone.

Segui il trucco degli elettricisti

I contatori di ultima generazione, quelli che più comunemente vengono definiti smart, permettono il monitoraggio e la modifica della potenza massima utilizzata. Questo è un significativo aiuto per vedere se si sta utilizzando troppa energia elettrica poiché superato il limite contrattuale il costo finale aumenta in modo significativo.

Premere quel bottone sul dispositivo smart permette di regolare la potenza impegnata e ottimizzare così l’uso di energia. Solo in questo modo si può ridurre in modo sostanziale il consumo elettrico.