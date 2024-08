“Contatta l’assistenza clienti”: se ricevi questo messaggio corri ai ripari | Non cliccare nulla: ti sfilano 495€ e nemmeno te ne accorgi

State molto attenti nel caso vi dovesse arrivare questo messaggio sul cellulare perché potrebbero sfilarvi immediatamente 495 euro.

Attualmente le truffe sono diventate la principale minaccia del mondo digitale e la situazione con l’arrivo dell’intelligenza artificiale è solamente destinata a peggiorare.

Le frodi avvengono seguendo diversi schemi e modalità. Certe volte coinvolgono delle tecnologie molto sofisticate, altre volte invece possono essere degli inganni anche abbastanza elementari.

Tuttavia, la caratteristica comune è che qualcuno viene rovinato. Le truffe informatiche sono aumentate notevolmente negli ultimi anni proprio perché sono riuscite ad andare a incidere sulla fragilità delle persone e la loro scarsa competenza in materia.

Adesso sta arrivando anche una nuova truffa molto raffinata che ti spilla velocemente i soldi. Se vi arriva questo messaggio state molto attenti.

Aumento delle truffe: ecco le più comuni

Una delle truffe più comuni è per esempio il phishing, chiamata così perché non è costruita verso un bersaglio preciso ma le persone vengono adescate casualmente. Solitamente si manda un messaggio per far condividere alla povera vittima dei dati personali come numeri di carta di credito o password. Spesso queste vengono fatte anche tramite telefonate, facendo credere al malcapitato che si tratta di un operatore bancario o di un altro istituto finanziario.

Un’altra forma molto meschina perché gioca sulla scarsa competenza finanziaria delle persone è quella degli investimenti finti.

Infatti, arriva qualcuno che promette con minimi investimenti dei guadagni significativi. Questo alla lunga può rivelarsi controproducente. Spesso le promesse fatte si rivelano finte e chi ci ha investito resta senza soldi. Non bisogna però pensare che le truffe riguardino solamente le persone fisiche, spesso queste infatti coinvolgono anche le aziende. Le conseguenze delle frodi sono disastrose perché rovinano famiglie e persone senza nessuno scrupolo. Per questo motivo occorre informarsi sempre a riguardo e restare aggiornati sui nuovi e più sofisticati tentativi di truffa.

State attenti a questo messaggio: vi porta via soldi

La truffa di cui vogliamo parlarvi è successa a una donna della provincia di Arezzo. Lei ha ricevuto un messaggio con mittente Nexi (finto, non vero) circa un pagamento di 495 euro. Il messaggio inoltre invitava la donna a bloccare il pagamento chiamando un numero.

Tuttavia, il messaggio non era scritto bene, non c’erano né maiuscole né l’indicazione della valuta. Inoltre, nessuna carta della signora era legata a Nexi. Andando a vedere sul sito aziendale, ha capito che Nexi non era in alcun modo coinvolta. In realtà i truffatori volevano ottenere i suoi dati. State attenti quando vi contattano per situazioni analoghe.