Conte: “Renzi campione di contaminazione politica-affari”

(Adnkronos) – "Non mi piace parlare di casi singoli, ma il senatore Renzi è persona particolarmente astuta, un perfetto campione della contaminazione tra politica e affari. E' il più abile nel far tesoro di questo stato di cose che getta discredito sulle istituzioni e nell'integrare le casse del suo bilancio personale e familiare". Così Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa presso la sede del M5S, dove il leader pentastellato ha illustrato le proposte del Movimento in materia di lobby e conflitto di interessi. "Solo qualche allocco ha creduto che fosse tutto frutto di qualche conferenza… Mi ha sorpreso il fatto che già da presidente del Consiglio tramite il suo sodale Carrai svolgesse questo tipo di attività", prosegue l'ex premier facendo riferimento all'inchiesta del Fatto quotidiano sul leader di Italia Viva. "Renzi mi sfida a un confronto in tv? Ma io vorrei fare un confronto in Parlamento sulle norme da fare per impedire questo malaffare… Di cosa devo parlare io con Renzi, di affari?", rimarca Conte, che insiste: "Renzi mi attacca sulla missione russa" durante il Covid "quando scopriamo che ha fatto affari con oligarchi russi". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata