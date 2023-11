Continuano gli sbarchi a Lampedusa: morto un giovane a poche miglia dall’isola

(Adnkronos) – Un migrante è morto oggi annegato a poche miglia dall'isola di Lampedusa. Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera. Il ragazzo, probabilmente di nazionalità eritrea, era a bordo di una delle numerose imbarcazioni, che sono approdate ieri sull'isola. Ieri notte, infatti, sono arrivate 48 persone a bordo di una piccola imbarcazione in difficoltà con migranti provenienti dall'Etiopia e dal Sudan. Al momento sono 447 i migranti nell'hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono anche 130 minori non accompagnati. In serata è previsto il trasferimento di 350 migranti con la nave a Porto Empedocle. Questa mattina c'è stato un nuovo sbarco di migranti sull'isola di Lampedusa. Sono arrivati in 42, poco dopo le 8.30, e provengono dal Burkina Faso, Camerun, Gambia, Guinea e Senegal. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

