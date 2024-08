Contratto a tempo indeterminato, il Ministero apre a nuove assunzioni: stipendio mensile di 1915,64€ | Non serve alcuna esperienza

Se sei alla ricerca del tuo primo impiego o se vuoi cambiare professione, allora questa è davvero l’occasione che stavi aspettando da tempo.

Non lasciartela scappare, ora potrai entrare nella pubblica amministrazione e firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Finalmente sono partite tantissime nuove assunzioni e lo stipendio è di quasi 2000 euro al mese. Controlla subito se tutte le carte in regola per inoltrare la tua candidatura e comincia una nuova avventura professionale.

Dai una svolta definitiva alla tua carriera, iniziando a lavorare per il Ministero della Giustizia: ecco quali sono le posizioni vacanti e le figure ricercate.

Ministero della Giustizia, nuova opportunità di carriera

Finalmente è arrivata una buona notizia per tutti coloro che cercano un nuovo lavoro in Italia. Questa volta l’offerta professionale arriva dalla pubblica amministrazione italiana e si tratta di un’opportunità seria di carriera, che consentirà di inserirsi nel mondo del lavoro, con un contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio di circa 1915,64 euro al mese, tredicesima compresa.

La nuova offerta di lavoro viene dal Ministero della Giustizia, che ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1000 nuove figure professionali. Le belle notizie non sono finite qui, perché non solo i laureati, ma anche i diplomati possono presentare la propria candidatura per la selezione pubblica. Vediamo quali sono le posizioni aperte presso il Ministero della Giustizia ed entro quando è possibile inoltrare la propria domanda di partecipazione.

La possibilità di trovare lavoro nella Pubblica Amministrazione

Da pochi giorni è stato indetto il nuovo bando di concorso del Ministero della Giustizia 2024 per l’assunzione di 1000 autisti, l’area professionale è quella di assistenti della seconda aria funzionale. La sede di lavoro potrà essere tutta l’Italia e non è necessario aver maturato esperienza pregressa nel settore. Chi è interessato deve inviare la propria candidatura entro e non oltre il 25 settembre del 2024.

Come per la maggior parte dei concorsi pubblici, indetti dalla pubblica amministrazione, per candidarsi è necessario registrarsi al portale InPa, infatti è da qui che si potrà procedere con la domanda telematica, autenticandosi tramite la propria identità digitale. Per partecipare al concorso del Ministero della Giustizia non è prevista alcuna tassa di iscrizione ma è necessario avere un indirizzo di posta elettronica Pec o un domicilio digitale. ll concorso costerà di una prova scritta e di una prova pratica di guida che seguiranno alla valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alla prima prova.

Se stai pensando di candidarti, e vuoi sapere come avverrà la valutazione dei titoli possiamo anticiparti sin che si può avere diritto massimo a 10 punti per i titoli, così attribuiti:

fino a 3 punti per il voto del diploma, fino a due punti per il possesso dell’abilitazione come Istruttore di guida;

; fino a 5 punti per chi possiede patenti superiori alla categoria B.

Mentre per quanto riguarda la prova scritta, questa consisterà in un test di 30 domande a risposta multipla. che verterà sulle norme del codice della strada, excel, lingua inglese e norme generali in materia di pubblico impiego.