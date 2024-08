Controlla subito i tuoi vecchi libri: se hai questo non dirlo a nessuno | Vale una montagna di soldi

Non lasciarti sfuggire questa opportunità e controlla tra i tuoi vecchi libri se hai questo volume. Vale tantissimi soldi…

I libri sono un patrimonio culturale e spesso non solo. I libri antichi in particolare hanno un certo fascino, proprio in virtù del loro valore culturale e storico,, oltre alla loro bellezza.

Tutti i volumi riescono a racchiudere in sé la sensibilità di quell’epoca storica e a trasmettere idee che arrivano dal passato, vive e immortali.

Spesso il loro valore non è solo nel testo e nella scrittura ma anche nella manifattura dell’oggetto in quanto tale.

In passato spesso i libri avevano rilegature in pelle, una carta di grande pregio e decorazioni fatte a mano.

I libri che valgono tanto

Il valore monetario dei libri è legato a diversi fattori come per esempio l‘anno di produzione, l’argomento, l’autore, lo stato di conservazione e il tipo di carta e di carattere tipografico scelto. Libri, che hanno avuto una tiratura limitata o la cui circolazione era proibita a causa della censura, oggi hanno oggi sicuramente un valore molto alto, proprio in virtù della loro introvabilità.

Solitamente hanno un valore importante anche i libri fatti prima dell’invenzione della stampa, in quanto presenti in pochi esemplari, tutti ricopiati a mano con degli elementi caratteristici. Spesso non conosciamo il reale valore dei libri che abbiamo in casa, non avendo familiarità con la storia dell’editoria e con le date dei volumi importanti. Non sono solo i libri antichi ad avere un importante valore economico ma anche le prime edizioni. Infatti, i collezionisti sono sempre alla ricerca di questi volumi, spesso stampati in pochissime copie di quelli che oggi sono dei best seller. Scopriamo insieme quale libro conviene avere tra gli scaffali di casa.

Libri dal grande valore economico

Spesso non sappiamo nemmeno che tra i nostri libri, ce ne potrebbero essere alcuni dall’immenso valore economico. Infatti, moltissime persone cercano le prime edizioni dei loro libri preferiti e potrebbero spendere anche delle cifre importanti. Uno su tutti è Harry Potter e la pietra filosofale.

La prima edizione italiana, dove il maghetto non ha gli occhiali, vale circa 2000 euro. L’edizione inglese ha invece un valore che supera le 7 mila sterline. Un altro libro la cui edizione statunitense ha un valore importante è IT di Stephen King, non arriva però alle cifre di Harry Potter. Il suo valore si attesta infatti intorno al 300 dollari. Anche le prime edizioni di scrittori come Buzzanti, Pasolini, D’Annunzio e Pirandello sono molto ambite. Vale la pena fare un check in libreria.