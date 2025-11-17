Controlli Carabinieri comuni di Colleferro, Artena e Valmontone: denunce, sequestri e auto sospette

Il fine settimana appena trascorso ha visto i Carabinieri della Compagnia di Colleferro impegnati in un ampio dispositivo di vigilanza esteso ai territori di Colleferro, Artena e Valmontone, con l’obiettivo di prevenire reati predatori e garantire una presenza costante sul territorio.

Le verifiche, disposte dal Comando Provinciale di Roma, hanno portato a due denunce, vari sequestri e numerose identificazioni. L'intervento rientra in una serie di attività pianificate che nelle ultime settimane stanno interessando l'area sud della provincia, zona spesso oggetto di attenzione operativa per la presenza di punti sensibili, flussi di passaggio e aree commerciali.

Controlli straordinari dei Carabinieri: le due denunce a Colleferro e Artena

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, una delle denunce riguarda un cittadino nigeriano di 38 anni, fermato alla guida di un veicolo e trovato in possesso di una patente nigeriana risultata falsa. L’uomo, privo di valido titolo di guida italiano, era già stato sanzionato in passato per la stessa violazione. La recidiva nel biennio ha determinato la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri per falsità materiale e guida senza patente.

Nel corso della stessa operazione è stato denunciato un giovane italiano di 24 anni, residente ad Artena, sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. Dopo i controlli previsti dalla normativa, i valori riscontrati hanno determinato l'invio del rapporto all'autorità giudiziaria competente.

Controlli straordinari a Colleferro: verifiche su veicoli sospetti e un rintraccio eseguito

Il dispositivo ha coinvolto anche i Carabinieri della Stazione di Gavignano, impegnati in servizio a Colleferro. I militari hanno fermato due autovetture con targa tedesca nelle quali viaggiavano cittadini provenienti da paesi dell’Est europeo e da aree del Sud America, notati mentre si muovevano nei pressi di alcuni supermercati del centro con atteggiamento giudicato sospetto.

Le verifiche hanno permesso di appurare che tutti gli occupanti avevano precedenti di polizia. Uno di loro è risultato destinatario di un provvedimento di rintraccio, circostanza che ha richiesto ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri. Questo tipo di controlli viene applicato spesso in aree commerciali, soprattutto durante il fine settimana, periodo in cui è più alta l’affluenza e in cui si registra un aumento dei movimenti.

Controlli straordinari a Colleferro: il bilancio delle attività svolte dai Carabinieri

Il bilancio complessivo dell’operazione evidenzia un’attività intensa e coordinata. I militari della Compagnia di Colleferro hanno identificato 84 persone, controllato 57 veicoli e verificato 9 soggetti sottoposti a misure restrittive.

Durante le verifiche sono state eseguite 2 perquisizioni personali e sequestrati 2 veicoli per irregolarità amministrative o situazioni che richiedevano ulteriori accertamenti. Nel corso delle operazioni è stata ritirata una patente di guida e sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.300 euro.

Il numero di controlli documenta un dispositivo ampio, con pattuglie distribuite in vari punti dei comuni interessati. L'obiettivo, spiegano fonti vicine all'Arma, è mantenere alta l'attenzione su aree caratterizzate da affluenza e movimento, così da intercettare comportamenti sospetti e prevenire attività illecite.

Controlli straordinari a Colleferro: contesto operativo e ruolo dei dispositivi preventivi

Le operazioni del fine settimana rientrano in una strategia che punta ad aumentare la percezione di sicurezza. L’area di Colleferro, insieme ai comuni limitrofi, rappresenta un nodo importante per collegamenti stradali, zone industriali e centri commerciali. Questo comporta un flusso costante di persone e veicoli che richiede una vigilanza attenta.

La presenza di cittadini con precedenti, fermati durante i controlli, conferma l’utilità di un presidio sistematico che consenta di individuare situazioni anomale prima che si traducano in reati. I Carabinieri sottolineano spesso quanto l’attività preventiva sia decisiva per intercettare soggetti in movimento, verificare documenti, e monitorare possibili tentativi di furto o truffa ai danni di negozianti e cittadini.

Controlli straordinari a Colleferro: reazioni e prossime attività dell’Arma

Le operazioni straordinarie vengono accolte positivamente dalle amministrazioni locali e dai residenti, soprattutto perché distribuite in orari e punti sensibili. Fonti dell’Arma fanno sapere che questo tipo di verifiche proseguirà anche nelle prossime settimane, con intensificazione prevista nei periodi festivi e nelle fasce orarie considerate più a rischio.

Il Comando Provinciale rimarca che l’approccio rimarrà improntato al controllo del territorio e alla prevenzione, con un costante aggiornamento sulle dinamiche che emergono nei comuni monitorati. L’obiettivo è garantire un presidio capillare capace di intervenire con tempestività in presenza di comportamenti sospetti o irregolarità, come avvenuto nel caso delle due autovetture con targa tedesca e delle due denunce formalizzate.